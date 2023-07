Zaki. Lupi (Nm), alzare i toni è un grave errore, facciamo lavorare governo e diplomazia

“La condanna di Patrick Zaki è una palese violazione dei più elementari diritti ed una palese ingiustizia, ma sarebbe un grave errore dividersi su una delicata questione di politica internazionale che tocca la vita di una persona e che il regime egiziano sta evidentemente utilizzando come strumento di ricatto. Facciamo lavorare il governo e la nostra diplomazia: sarebbe inutile, controproducente e rischioso lasciarsi guidare in questo momento dall’emotività. L’intera Italia ha a cuore la sorte di Patrick Zaki, ma non è alzando i toni del dibattito che si arriverà alla sua liberazione, che tutti ci auguriamo sia la più rapida possibile”.

Lo afferma il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi.