Sciopero a Milano 24 luglio per metro, tram e bus

È previsto per il 24 luglio 2023 un grosso sciopero che interesserà la città di Milano e, con molta probabilità, molti comuni metropolitani della nostra Nazione. I mezzi pubblici che saranno fermi a causa della mobilitazione sono: metro, tram e bus e questo potrebbe causare degli enormi disagi alla circolazione per tutti i pendolari.

Sciopero a Milano 24 luglio, disagi previsti per metro, tram e bus: ecco i dettagli

Al momento non si hanno troppe informazioni circa gli orari precisi, ma secondo il quotidiano Il Giorno, almeno nella città di Milano, lo sciopero durerà 4 ore e riguarderà tutto il personale dell’azienda ATM (Azienda Trasporti Milanesi).

Il sindacato che ha proclamato lo sciopero è Usb lavoro privato che ha reso note le motivazioni e riguardano: il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, ma anche rivendicazioni sul salario minimo, sulla sicurezza sui luoghi sul lavoro e sulla libertà di sciopero.

Il comunicato del sindacato

In una nota del sindacato, riportata da askanews, si legge:

Facendo affidamento sul solito periodo estivo, quando la distrazione dalle dinamiche lavorative tocca il suo apice, si tenta di cancellare la denuncia continua dei lavoratori verso il susseguirsi di rinnovi contrattuali “farsa” in cambio della crescente svendita dei diritti.

Usl poi ha aggiunto:

Una svendita che fa di questo lavoro un lavoro dal quale si “fugge”, sia per l’indisponibilità di sottostare al crescente decadimento dello stato dei servizi e i pesanti carichi di lavoro, sia per la gravosa responsabilità di una mansione priva di adeguati livelli di sicurezza con pesanti penalizzazioni salariali attraverso l’utilizzo indiscriminato delle privatizzazioni selvagge, dei continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione davanti ai quali, gli stessi firmatari dei vari Ccnl che si sono susseguiti, continuano a far finta di nulla.

L’ultimo sciopero nella città di Milano

Appena 12 giorni fa, il 7 luglio 2023, a Milano si è tenuto l’ultimo sciopero dei mezzi pubblici organizzato da Confail Faisa. La mobilitazione era durata, in quell’occasione, 24 ore: un’intera giornata.

I disagi furono enormi in quanto le uniche fasce garantite erano:

da inizio del servizio diurno alle 8:45 ;

dalle 15:00 alle 18:00 .