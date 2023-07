JazzMi preview 20 luglio Giardino “GIANCARLO DE CARLO” di Triennale Milano MAKAYA McCRAVEN in collaborazione con NAO UAO

Anteprima di JAZZMI con uno dei protagonisti della black music contemporanea tra jazz urbano, nu soul, sperimentazione e tutte le sfumature e forme del genere. In autunno torna JAZZMI, il festival che ad ogni edizione aggiorna le mappe di una musica senza confini e che racconta il nostro tempo attraverso le molte forme che il jazz assume in tutto il mondo.

In attesa dell’ottava edizione che si preannuncia ancor più grande e piena di novità, JAZZMI presenta, in collaborazione con Nao Uao, un concerto speciale in anteprima con uno degli artisti più emblematici della black music contemporanea: il 20 luglio MAKAYA McCRAVEN, batterista, compositore e producer si esibirà presso il Giardino Giancarlo De Carlo di Triennale Milano.