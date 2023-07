Frida Kahlo: in arrivo un musical dedicato alla celebre artista messicana

Il musical si avvarrà delle musiche del compositore messicano Jaime Lozano. I testi saranno invece della drammaturga Neena Beber

“Ha ridefinito la bellezza, l’umanità, l’attivismo politico, il femminismo e la sessualità ai suoi tempi”. Così definiscono Frida Kahlo i produttori che si apprestano a lanciare un musical dedicato alla celebre artista messicana. “Frida ha ancora così tanto da insegnarci, e sono elettrizzata dall’opportunità di onorare la sua vita e il suo lavoro attraverso questo mezzo più espressivo“, ha dichiarato la produttrice Valentina Berger. “Il suo spirito è molto vivo nel nostro giovane team creativo, e ci abbaglia continuamente con i suoi grandi sbalzi creativi e il suo talento strabiliante“.

Il primo step per il progetto è previsto per il 2023, e il musical si avvarrà delle musiche del compositore messicano Jaime Lozano. I testi saranno invece della drammaturga Neena Beber, vincitrice del premio Obie. Il musical rivelerà “nuovi strati raramente esplorati di questo complesso – e ardentemente messicano – genio. Seguendo il suo viaggio da Città del Messico a Parigi e New York”, hanno puntualizzato i produttori. “Fino al suo ritorno in patria nella sua casa di nascita per i suoi ultimi trionfi professionali”.

“Siamo profondamente commossi dal fatto che questo spettacolo consentirà al pubblico di tutto il mondo di conoscere Frida come molto più di un semplice artista”, ha detto Mara Romeo, erede universale di Frida Kahlo. La popolarità dell’artista è esploso a partire dagli anni ’70, e il film del 2002 Frida, interpretato da Salma Hayek e diretto da Julie Taymor, ha portato la sua eredità al pubblico cinematografico.