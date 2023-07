Aperture straordinarie estive il mercoledì per il Museo Botanico Aurelia Josz

Da mercoledì 19 luglio, per tre settimane, il Museo Botanico ‘Aurelia Jozs’ apre al pubblico con appuntamenti all’insegna della natura, tra visite guidate e laboratori.

Mercoledì 19 luglio e mercoledì 2 agosto, si svolgeranno visite guidate ideali per un pubblico adulto. Mercoledì 26 luglio il Museo ospiterà laboratori rivolti alle famiglie.

Grazie a una collaborazione con l’Accademia di Belle arti di Brera, durante le visite al Museo Botanico sarà possibile ammirare le opere degli artisti e delle artiste che studiano all’Accademia realizzate intorno al tema dell’aria.

Le attività sono pensate per gruppi fino a 30 persone. Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando lo 02/88444979 oppure scrivendo a museo.botanico@comune.milano.it.

Il Museo Botanico ‘MuBAJ’ ha sede presso Villa Lonati, ingresso da via Rodolfo Margaria, 1 (lato sud Ospedale Maggiore Niguarda).

In un’area complessiva di 24mila mq, il museo si dedica alla promozione della cultura della biodiversità, alla scoperta della vita vegetale, all’educazione naturalistica e al rispetto del verde pubblico.