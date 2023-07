Meteo Milano, la situazione e previsioni

Meteo Milano – Stabilità e caldo intenso su tutta l’Italia. L’anticiclone nord africano è infatti in ulteriore rinforzo sul bacino del Mediterraneo, determinando un’ondata di caldo intenso anche sul nord Italia. A seguire possibile calo termico con rischio forti temporali, ma da confermare. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

PREVISIONI METEO MILANO LUNEDÌ 17 LUGLIO

Avvio di settimana all’insegna dell’alta pressione. Lunedì attese condizioni meteo stabili al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio ancora sole prevalente in pianura e settori prealpini, mentre qualche breve quanto locale acquazzone potrebbe svilupparsi a ridosso dei settori alpini. Cieli stellati nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature in deciso aumento e comprese tra i +25/+26°C della notte, salvo valori inferiori nelle aree periferiche, ed i +34/+35°C del pomeriggio.

IN SETTIMANA AL VIA CON CALDO INTENSO, POI POSSIBILE NUOVO PASSAGGIO INSTABILE

Alta pressione manterrà condizioni meteo stabili con caldo intenso sulla Lombardia anche ad inizio della prossima settimana. Giornata di martedì caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi dal mattino sino al tramonto con caldo in ulteriore aumento: attesi valori massimi fino a +35/+36°C.

A seguire l’anticiclone potrebbe indebolirsi sul suo fianco settentrionale, dando il via al ritorno di acquazzoni e temporali sui settori a nord del Po, ma da confermare. Rimanete aggiornati! (Meteo)