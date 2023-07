Meloni: firmato a Tunisi il memorandum d’intesa tra Tunisia e Ue

E’ stato firmato il memorandum d’intesa tra Unione europea e Tunisia. L’accordo – secondo quanto si apprende – è stato sottoscritto dal presidente Kais Saied e dalla delegazione europea, formata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal primo ministro olandese Mark Rutte. Adesso è in corso un incontro fra i leader. Obiettivo un memorandum d’intesa che prevede da parte dell’Ue 150 mln a sostegno del bilancio tunisino e 105 milioni come supporto al controllo delle frontiere. Per quanto riguarda la gestione dei migranti, le fonti ribadiscono che deve avvenire “nel rispetto dei diritti e delle norme internazionali”.

