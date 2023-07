Come proteggere i tatuaggi in estate

È tempo di vacanze e ogni anno la domanda resta la stessa come proteggere i tatuaggi?

Il tatuaggio è composto da pigmenti colorati che vengono trasferiti nel derma, il secondo strato della pelle, dove le cellule macrofagi permettono agli inchiostri di depositarsi in modo stabile, rendendo permanente il disegno sulla pelle; questi pigmenti, essendo più scuri del colore naturale della pelle, attirano maggiormente i raggi solari e il calore; se si surriscaldano potrebbero irritarsi o diventare fotosensibili.

Premesso che i tatuaggi andrebbero fatti prima o dopo il periodo estivo per agevolarne la cura ed evitare che i pigmenti dell’inchiostro sbiadiscano più velocemente, ci sono alcune accortezze che si possono adottare per proteggerli.

Le cure da adottare post tattoo se il tatuaggio è fatto in giornata è tenere la benda per almeno 4/5 ore, dopodiché lavare delicatamente con acqua tiepida e sapone neutro, asciugare il tatuaggio tamponando senza strofinare, infine per almeno tre settimane è buona cosa ungerlo con crema consigliata dal tatuatore non che contenente panthenolo, dopo il primo lavaggio non è più necessario il bendaggio. In caso di prurito durante la guarigione consiglio di applicare un leggero strato di crema, seguito da un breve massaggio.

È assolutamente VIETATO grattare il tatuaggio o togliere eventuali crosticine.

A contatto del tatuaggio solo indumenti 100% cotone (fino alla guarigione).

Evitate l’esposizione solare diretta, trattamenti UVA, acqua di mare e piscina.

Anche quando un tatuaggio è perfettamente guarito(trascorsi i 30 giorni) non ci dobbiamo disinteressare ma al contrario dobbiamo continuare a prendercene cura per mantenerlo sempre in ottime condizioni, pertanto l’estate si consiglia crema solare con fattore di protezione alta o schermo totale, evitate di esporvi al sole nelle ore di punta anche se avete messo la crema con protezione. Mantenendo la pelle morbida e idratata eviterete che il tatuaggio perda colore e si opacizzi perdendo così la sua bellezza.

Patrizio Zanfardino

Tatuatore da oltre 15 anni (con attestato regionale), ha studio a Milano in corso Lodi 59 e annovera fra i suoi clienti numerosi personaggi del mondo dello spettacolo.

Patty Tattoo Studio