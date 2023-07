Arte in tv : Ligabue, Freud e Van Gogh . I migliori programmi tv dedicati all’arte dal 17 al 23 luglio.

Su Rai 3 continua la messa in onda de Alla scoperta del ramo d’oro dal lunedì al venerdì alle 15.10. Venerdì 21 luglio alle 22 ci sarà in prima visione Volevo nascondermi, il film biografico su Antonio Ligabue con Elio Germano. Su Rai 5 lunedì 17 luglio a partire dalle 19.23 vedremo la puntata di Art Night incentrata sul fotoreporter Uliano Lucas, una puntata di The Sense of Beauty ed il documentario L’uomo che rubò Banksy. Giovedì 20 alle 19.18 vedremo la puntata di Art Night dedicata al fotografo Ugo Mulas. Su Rai Storia continua la messa in onda de Alla scoperta del ramo d’oro dal lunedì al venerdì alle 18. Lunedì 17 luglio a partire dalle 21.15 vedremo una puntata di Cronache dall’Antichità ed una puntata di Storia delle nostre città. Su Sky Arte dal lunedì al venerdì a partire dalle 12.15 vedremo due repliche di Grandi Maestri e due repliche di Ars Erotica. Martedì 18 luglio alle 18.35 torna Operazione Caravaggio, mentre alle 21.15 sarà trasmesso Ezio Gribaudo – La bellezza ci salverà (replica mercoledì alle 14.30). Mercoledì 19 alle 18.20 torna Arte vs. Mafia – La forza della bellezza. Giovedì 20 alle 15.35 torna Nero Perugino Burri (replica venerdì alle 14.30), alle 17.55 ci sarà Lucian Freud. Autoritratto, alle 21.15 sarà trasmesso Masterpiece – L’arte svelata, seguito da Van Gogh – I Girasoli (replica venerdì alle 15.20).

