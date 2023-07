Aggressioni Centrale e Paolo Sarpi, De Corato: «Ripristinare a Chinatown presidio vigili h24 che c’era con cdx e in Duca d’Aosta più pattuglie di militari e di ghisa dinamiche»

«In qualità di Parlamentare, membro della Commissione d’inchiesta alla Camera per la sicurezza e il degrado delle periferie italiane, mi è stato riferito che la scorsa notte è stata particolarmente movimentata in città. In Centrale, gli uomini della Polizia di Stato, a cui rivolgo la mia più totale gratitudine, durante un normale controllo ad un albanese di 38 anni, hanno riscontrato che lo stesso aveva un ordine di carcerazione per reati di stupefacenti e una revoca del permesso di soggiorno! Ma cosa ci fa ancora in giro per la nostra città un delinquente del genere? In Paolo Sarpi, invece, è scoppiata una lite tra italiani, filippini e marocchini dove, uno di questi ultimi, è stato ricoverato al San Raffaele. Mi auguro che l’Autorità Giudiziaria intervenga con pene severe ed esemplari perché, se così non fosse, gli stessi malviventi poi ce li ritroviamo puntualmente nella nostra città a delinquere ed a compiere reati di vario tipo. Il Questore Petronzi, all’ultima Festa della Polizia, aveva annunciato l’alto tasso di recidiva, soprattutto straniera, nel capoluogo lombardo! Per contrastare questo fenomeno, è necessario che in Paolo Sarpi venga ripristinato il presidio di vigili h24 che, con il Centrodestra, c’era. In Centrale, invece, dove la situazione è sempre più allarmante, occorrono più presidi dinamici di Militari e anche pattuglie di Polizia Locale che controllino bene tutto il perimetro intorno alla Stazione. Devo constatare, purtroppo, che il Comune pensa solo a cercare sponsor per eventi musicali in Duca d’Aosta»! Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, sull’arresto in zona stazione centrale e sulla rissa in Chinatown.

