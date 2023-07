Via Sciesa, crollo palazzina in ristrutturazione

Una palazzina di tre piani è crollata nella notte, in via Sciesa. L’edificio era inagibile e perciò disabitato. Erano in corso lavori di ristrutturazione. Non sono rimaste coinvolte persone. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco USAR (Urban Search And Rescue) arrivate anche da Bergamo, Brescia e Pavia. Il crollo è avvenuto intorno alla mezzanotte, da capire le cause del cedimento.

