Teatro Arcimboldi – Iggy Pop – 17 luglio 2023

Lunedì 17 luglio il TAM Teatro Arcimboldi chiude la stagione con il concerto di un’icona della musica rock come Iggy Pop che insieme alla sua Free Band torna finalmente live a Milano. Unica tappa italiana del tour internazionale dell’Iguana del rock.

Un appuntamento da non perdere con una leggenda vivente della musica che non ne vuole sapere di invecchiare e che ha ritrovato, come per incanto, l’aggressività e l’energia dei giorni migliori. In scaletta i brani più conosciuti del suo repertorio con l’aggiunta di alcuni brani nuovi, tratti da Every Loser, il disco pubblicato lo scorso gennaio. Un’occasione unica per ascoltare live il nuovo lavoro dell’artista statunitense che segna un ritorno alle roboanti origini sonore dei suoi Stooges e che ha conquistato i fan e la critica. James Newell Osterberg, alias Iggy Pop, the Man from Detroit, leader dei seminali Stooges con i quali – fra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta – ha fatto conoscere al mondo le note devastanti della sua musica, una fragorosa miscela di hard rock e di heavy blues che ha scosso le mente delle giovani generazioni.

Da molti considerato il pioniere del punk o il precursore del movimento grunge, Iggy, che non ha mai amato le etichette, si è limitato ad affermare che gli sarebbe piaciuto ascoltare una musica fatta in un certo modo e – considerato il fatto che nessuno sembrava intenzionato a farla – ha voluto mettersi alla prova in prima persona. La sua musica è stata una ricca fonte d’ispirazione per innumerevoli artisti: i suoi brani sono stati ripresi da nomi fondamentali come i Sex Pistols, David Bowie, Siouxie & The Banshees, Guns N’ Roses e molti altri. Ha esordito come batterista negli Iguanas, poi è stato chiamato a far parte dei Prime Movers, una band molto interessante che proponeva “blues bianco” e infine ha formato gli Stooges, con i fratelli Ron e Scott Asheton, rispettivamente chitarra elettrica e batteria, e con Dave Alexander, al basso.

Inizialmente la band apriva i concerti degli Mc5, poi si è costruita una dimensione propria e ha pubblicato tre album epocali come The Stooges, Funhouse e Raw Power. Fu proprio in quel periodo che Iggy Pop fu la prima rockstar a tuffarsi dal palco in mezzo alla folla dando origine a quella pratica che ancora oggi è definita Stage Diving. Il resto è storia: lo scioglimento della band, causato da eccessi autodistruttivi e dalla droga, il silenzio discografico e la riabilitazione fino alla rinascita con David Bowie.

Con la collaborazione di David Bowie dal 1977 pubblica due album che entrano di diritto nella storia della musica come The Idiot e Lust For Life. Di Lust for Life fa parte la hit, registrata con David Bowie ai cori, The Passenger che è stato reinterpretata da molti artisti fra i quali i REM e Siouxsie & The Banshees mentre il brano che da il nome allo stesso album Lust for life è stato incluso nella colonna sonora di un film importante come “Trainspotting”. La carriera solista prosegue con la pubblicazione di album di successo, fra i più recenti Post Pop Depression del 2016 e Free del 2019, due dischi molto diversi fra loro, che indicano sia la grande maturità compositiva che la totale libertà espressiva raggiunta nel frattempo da Iggy.

Nel 2023 pubblica la sua ultima fatica, Every Loser, album prodotto da Andrew Watt per la Gold Tooth Records. Un ritorno alle origini con un sound crudo e diretto in stile Stooges e una giusta dose di autoironia. Nel lavoro con lui oltre a Andrew Watt, eclettico produttore musicale che nel 2021 ha vinto un Grammy, anche artisti del calibro di Duff McKagan (ex bassista dei Guns N’ Roses), Chad Smith e Josh Klinghoffer (rispettivamente attuale batterista ed ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers). Accolto entusiasticamente dalla critica musicale, Every Loser conferma Iggy Pop nel suo status di leggenda del rock.

Iggy Pop nel presentare “Every loser” ha dichiarato: “Sono il ragazzo senza camicia che spacca”

“Iggy Pop è una fottuta icona! Un vero originale. Il ragazzo che ha inventato lo stage dive… Non riesco ancora a credere che mi abbia permesso di fare un disco con lui. Sono onorato. Non c’è niente di più figo. Questo album è stato creato per essere suonato a tutto volume sul vostro stereo… alzate il volume e aspettate…” dice Andrew Watt. Al TAM il pubblico potrà assistere a un concerto nel quale Iggy Pop ripercorrerà le tappe della sua lunga carriera: dagli esordi con gli Stooges, alla collaborazione con David Bowie e poi la lunga carriera solista iniziata nel 1977 con The Idiot e con Lust For Life e che lo ha portato alla pubblicazione di album diventati pietre miliari della musica Rock.

Virgin Radio è la radio ufficiale del concerto di Iggy Pop e la Free Band

Hanno scritto dell’ultimo album Every Loser (2023):

Con “Every loser” l’artista centra un buon lavoro in onore dello status leggendario che mantiene (Rockol) Un treno che non ha mai smarrito la strada giusta, che non ha mai saltato una stazione e che, soprattutto, non ha mai lasciato un solo passeggero ad aspettare invano, nemmeno l’ultimo dei perdenti. Salite a bordo, non perdete questa ennesima occasione. (Metal Italia) Il re è ancora lui… indiscusso, senza maglietta, che mostra i segni del tempo ma con l’anima rock mai paca! (Newsic) Siamo certi che questa musica vi farà impazzire veramente. Non ci resta che dare il bentornato ad un artista poliedrico e soprattutto senza tempo lasciandovi all’ascolto del suo meraviglioso disco composto “solo” da 37 minuti di musica che ricordano il perché a più di 50 anni di distanza dai suoi primi passi nel mondo della musica, Iggy pop resti un punto di riferimento per molti. (The Sound Check)

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

Infoline: mail: boxoffice@teatroarcimboldi.it

website: www.teatroarcimboldi.it

facebook: www.facebook.com/teatroarcimboldimilano

instagram: www.instagram.com/teatroarcimboldimilano

BIGLIETTERIA:

– dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18

IGGY POP

17 LUGLIO 2023 ore 21.00

PREZZI DEI BIGLIETTI

Platea A € 200,00 + prevendita

Platea B € 180,00 + prevendita

Prima Galleria € 150,00 + prevendita

Seconda Galleria € 100,00 + prevendita