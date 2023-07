Rogo Rsa, De Corato: «Vicenda sempre più complicata. Indagati anche direttore Welfare e responsabile Rsa anziani. Silenzio tombale di Sindaco e Comune

De Corato “Chiarezza e trasparenza non possono aspettare i funerali”

«In seguito al rogo avvenuto nella Rsa di via Dei Cinquecento a Milano, apprendo dalla stampa che tra i vari indagati risultano esserci anche due Dirigenti del Comune di Milano. Perché il Sindaco si ostina e prosegue con il suo silenzio che dice di interrompere solo dopo i funerali? I fatti stanno dimostrando che ci sono state enormi responsabilità sia da parte della Cooperativa, difatti risultano indagati il Direttore Generale di Proges e la Direttrice della Rsa Casa dei Coniugi, che del Comune di Milano, con i Dirigenti al Welfare e dell’area Residenzialità anziani. Il silenzio che l’Amministrazione Comunale sta attuando, rimproverato più volte anche da tutte le forze di opposizione in Consiglio Comunale, non va bene per la trasparenza e verità rispetto a quanto accaduto in quella Rsa. I cittadini, il Consiglio Comunale e soprattutto le Famiglie delle vittime, attendono al più presto dei chiarimenti sulla vicenda! Devo prendere atto che anche il Governo, con il Ministro Schillaci, è intervenuto aumentando i controlli nelle Rsa, solo Palazzo Marino rimane in silenzio tombale». Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato.