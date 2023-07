Giardini Montanelli: si tolgono gli alberi sbagliati…

Si tolgono gli alberi sbagliati. Come già anticipato, l’albero da ginnastica, che per 6 anni ha reso migliori i nostri Giardini, sotto tutti i punti di vista, se ne va.

Invece di togliere gli alberi morti e pericolosi, viene levato per sempre questo, molto apprezzato da sportivi e da chi ha a cuore la sicurezza di questa area così delicata.

Non vogliamo usare la parola speriamo, ma invece pretendiamo che in futuro non si vedano di nuovo catene, anelli, sbarre e quant’altro penzolare dai rami degli alberi in salute con appese persone che fanno ginnastica.

Si parla tanto di intelligenza artificiale, ma quella naturale sembra davvero smarrita.

I “biofancazzisti” lo vedono così, in realtà è come nella foto a destra. Segnalato da mesi e mesi, e non solo da noi, questo povero albero seccato continua a essere un pericolo ignorato. Se non tolgono neanche questo cosa vogliamo pretendere?