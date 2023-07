Consiglio Nazionale F.I. : Tajani eletto segretario del partito. Soddisfazione di Weber

Al via con l’inno di Mameli e con l’inno europeo i lavori del Consiglio nazionale di Forza Italia riunito all’hotel Parco dei Principi di Roma che ha portato all’elezione di Antonio Tajani come presidente. La riunione comincia con oltre mezz’ora di ritardo rispetto al programma. “Come sapete c’è uno sciopero dei voli, stiamo facendo le ultime registrazioni”, ha spiegato il ministro degli Esteri. “Questo è il primo Consiglio nazionale che si svolge senza la presenza del nostro leader Silvio Berlusconi, credo che sia meglio dedicare a lui invece che un minuto di silenzio, un minuto di applausi” ha detto. Dalla platea, oltre all’applauso, sono partiti anche dei cori ‘Silvio, Silvio’. Poi Tajani ha detto “io credo che Forza Italia non potrà mai più avere un presidente per questo propongo al Consiglio nazionale di modificare in ogni articolo che lo prevede, la parola presidente con la parola segretario nazionale. Perché c’è solo un presidente”. La proposta è stata approvata.

Antonio Tajani è stato eletto all’unanimità segretario nazionale di Forza Italia durante la riunione del Cn svoltasi all’hotel Parco dei principi di Roma.

L’elezione è stata accompagnata da un lungo applauso.

Quella che raccolgo, ha detto Tajani “è una eredità quasi impossibile da raccogliere”, “siamo al governo lealmente senza alcuno spirito di compiacenza nei confronti di altri ma con lealtà, serietà e responsabilità al servizio del governo, dell’Italia e dei cittadini”. “Posso garantire il mio impegno, la mia determinazione e la mia volontà di trasformare i sogni” di Silvio Berlusconi “in realtà e per farlo avrò bisogno di tutti quanti voi, mi considero prima di essere il segretario nazionale un militante di Forza Italia”. “L’ultimo sondaggio che ho ricevuto ci dice che siamo all’11%”.

“Io sono orgoglioso di essere qui oggi in questo momento storico per Forza Italia e per il Partito popolare europeo”, “SILVIO Berlusconi si fidava di te e contava su di te per una Forza Italia forte”. Lo ha detto il presidente del Ppe, Manfred Weber, nel suo intervento al Consiglio nazionale di Fi, rivolgendosi a Tajani.

“Silvio non era solo un amico di tutti noi, ma dell’Europa e l’Europa è nel dna di Forza Italia”, ha aggiunto.

“Avete una grande responsabilità, portare avanti questa storia di successo di Forza Italia, portare avanti questa leadership”, “il leader – ha proseguito – è qualcuno che capisce i problemi, che parla con tutti i poi prende le decisioni e per me Antonio Tajani è questo leader”.

“Forza Italia è il centrodestra in Italia. Forza Italia è il Ppe in Italia. Sono fiducioso nel futuro perché conosco Forza Italia e la sua gente e la loro motivazione”, ha rimarcato Weber.