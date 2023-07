A Baggio “Una comunità animata”, progetto sociale

Ancora per due date a luglio – mercoledì 19 e 26 luglio, alle ore 16 – in via Quarti a Baggio prosegue “Una comunità animata”, progetto ideato da Equa Cooperativa Sociale, società non profit che progetta servizi educativi, socioassistenziali e di accoglienza nel territorio del Comune di Milano e hinterland. L’ultima data a calendario è poi il 15 settembre, sempre alle ore 16, ai campi sportivi San G. Bosco (via Mar Nero, Baggio). Il programma prevede eventi ricreativi e laboratori per bambini e famiglie che abitano nei quartieri di edilizia residenziale pubblica di San Siro-Selinunte e Baggio; c’è inoltre la possibilità per i genitori di usufruire di visite mediche gratuite e di partecipare a incontri collettivi di supporto psicologico. Tre le associazioni che insieme ad Equa organizzano l’iniziativa: Duetti e ½, associazione culturale che promuove il teatro di strada, del circo e del teatro; CO.Esa, cooperativa sociale con servizi psicologici per bambini, adolescenti, famiglie, anziani e persone con disabilità, e inoltre progetti nelle scuole o sul territorio per contrastare le disuguaglianze e migliorare la qualità della vita degli abitanti; l’ABC del Quartiere, centro educativo polifunzionale per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica ideato dall’Università degli Studi di MilanoBicocca. Ideato da un team tutto al femminile, l’ABC del Quartiere propone un servizio di doposcuola non convenzionale rivolto a bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni e alle loro famiglie, con attività laboratoriali a cura di pedagogisti ed educatori, tra cui laboratori doposcuola, aiutocompiti, spazi di ascolto dei bisogni delle famiglie e supporto, sviluppo di buone pratiche e di strumenti per rafforzare e diffondere l’identità del quartiere. https://equacooperativa.it/

