Salgono a quattro gli indagati per l’incendio alla Rsa “Casa per coniugi” di Milano. Nel rogo sono morti sei ospiti e altri 81 rimasti intossicati. Nel fascicolo per incendio, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime ai due dirigenti della società cooperativa Pro.ges (Claudia Zerletti e Giancarlo Anghinolfi) si aggiungono quelli di MichelePetrelli, direttore Welfare del Comune di Milano e Guido Gandino, responsabile dell’area residenzialità anziani e persone con disabilità. Dalle valutazioni dei pm del pool “Tutela della salute, dell’ambiente e del lavoro”, coordinati dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano nelle prossime ore potrebbe esserci altre due iscrizioni.

All’inizio della prossima settimana saranno inviati gli avvisi di garanzia agli indagati per poter partecipare alle autopsie, in programma giovedì prossimo, 20 luglio, dei sei anziani deceduti la notte tra il 6 e il 7 luglio. Nel frattempo è stato svolto un nuovo sopralluogo nella struttura di via dei Cinquecento, nel quartiere Corvetto, che è servito – da quanto appreso – a chiarire meglio su quali aspetti si dovranno concentrare i consulenti della Procura a cui verrà conferito prossimamente un incarico.

Nelle prossime ore potrebbero aggiungersene altri (fonte TGLA7)