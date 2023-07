Duomo, verso anno ‘record’ per numero visitatori: 1,5 mln in primi 6 mesi 2023

“Nei primi sei mesi del 2023 abbiamo superato un milione e mezzo di turisti in visita al Duomo, la maggior parte ancora stranieri, ma stiamo lavorando anche sul turismo di prossimità”. Lo ha detto Fulvio Pravadelli, direttore generale della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Duomo 4.0. Le nuove esperienze di visita al Duomo di Milano. Tra tour virtuali e realtà aumentata”, tenutasi oggi presso l’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo. “Il bilancio è positivo – ha poi aggiunto – come lo è quello del turismo in generale a Milano in questo momento. Rispetto ai primi sei mesi del 2022 l’incremento è molto alto: siamo, nei mesi paragonabili, oltre il 30%, (non paragonabili sono i primi mesi del 2022, ancora soggetti a problemi di Covid, ndr). Per il 2023 incrociamo le dita e speriamo che vada avanti così, sarebbe un anno assolutamente straordinario”. L’incremento significativo di turisti comporta un incremento anche in termini di entrate che, come ha spiegato Pravadelli “si traduce nel raggiungimento di obiettivi che non abbiamo mai raggiunto in passato, quindi superare abbondantemente i 35 milioni di entrate se dovessimo continuare su questa strada mantenendo questo trend”. “Questo -ha poi aggiunto – sarebbe sicuramente un risultato importante che ci consente di continuare nei restauri che è la nostra missione fondamentale. Alla fine è questo che noi vogliamo: il turismo per noi è fonte di finanziamento per mantenere un Duomo bello e affascinante”. In termini di entrate, l’incremento è da riferirsi anche ai livelli pre Covid. “Ovviamente – ha spiegato Pravadelli – abbiamo lavorato un po’ anche sui prezzi, però avevamo la possibilità di farlo senza esagerare chiaramente, perché riteniamo comunque che il Duomo sia un monumento che debba poter essere visitato da tutti”. “Il turista del Duomo – ha poi concluso – è molto curioso, spesso viene dall’estero e vuole vedere la storia di questa città e di questo monumento che ne è il simbolo ed è attento anche alle novità. Noi abbiamo lanciato alcune iniziative già da qualche anno, ad esempio l’apertura il giovedì sera fino alle 22 delle terrazze con un piccolo intrattenimento musicale che è molto gradito. Tutti i giovedì sera abbiamo avuto il sold out, più di 900 persone sulle terrazze del Duomo, ed è un modo per avvicinare il Duomo agli stranieri e anche alla città”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845