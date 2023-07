Milano – Piazza Domenico Aspari e l’orrenda rotonda

Piazza Domenico Aspari è una piccola piazzetta circolare a due passi da piazza Novelli sita a cavallo tra l’Acquabella e Città Studi. Case graziose e villette, aiuole e alberi la circondano ai lati, mentre al centro si trovano due mezze-lune alberate separate dalla linea tranviaria.

Peccato che il solito disordine urbano che caratterizza Milano, permetta il parcheggio selvaggio proprio sulle due mezze-lune che potrebbero essere invece, due belle aiuole verdi. Parcheggio tollerato da sempre che, pare anche una presa in giro per chi, invece, parcheggia regolarmente ai lati dove si trovano gli stalli con le strisce blu, a pagamento.

Il Municipio 3 non potrebbe chiedere al Comune di creare degli impedimenti al parcheggio selvaggio e consentire, a questo punto, il parcheggio regolamentato ai lati della rotonda centrale, come abbiamo fatto noi in un nostro esempio?

Situazione attuale Come potrebbe essere

Qui di seguito un po’ di foto che mostrano, come, la piazza venga utilizzata da alcuni automobilisti.