I racconti di Capitan U 1947: Urge un piano Marchall sociale … riscriviamo il futuro ai nostri giovani!

Quando nel 1963 Bob Dylan presentò il brano “Masters of War”, nel testo da lui riscritto su una antica canzone folk tradizionale, egli augurò loro tutto il male possibile … “e starò sulla vostra tomba finché non sarò sicuro che siate morti” … un odio smisurato e giustificato dal fatto che i maestri di guerra, e, della finanza aggiungo io, scrivevano i destini del mondo di allora come ancora purtroppo fanno oggi e in modo ancor più sofisticato e architettato, sadico e senza remore … “no limits” , pur di raggiungere lo scopo finale: aggiungere denaro ad altro denaro già in loro possesso. Corrompono governanti, nazioni e continenti. Come obbiettivo primario di acquisizione mirano ai giovani, alle generazioni future, per programmarle a loro uso e consumo avvalendosi dei media e dei social per diffondere notizie false e generare paura, incertezza, rassegnazione … indifferenza. Li costringono a emarginarsi dalla realtà offrendo in cambio brevi attimi di effimera esaltazione per poi abbandonarli nella disperazione, indifesi e arrendevoli se un futuro certo è ormai drammaticamente loro negato. Non è più sopportabile assistere in modo arrendevole a tale sterminio psicologico di massa come quello che si sta verificando ormai da troppo tempo. È arrivato il momento di reagire, invertire la rotta e gridare tutti insieme ai Master of war:

BASTAAAAA!

Urge proprio un Piano Marchall Sociale a livello planetario, come ha anche scritto il mio amico Stefano Micheli in un commento in calce a un mio recente racconto, per salvaguardare l’Italia, parte essenziale dell’Europa e del mondo. E’ arrivato il momento di intervenire in soccorso noi, “uomini maturi”, con azioni reazionarie tendenti a stimolare i nostri ragazzi a voltare decisamente pagina, avanzare facendo due passi indietro per riposizionarsi e ripartire organizzati e far scoccare in loro la scintilla della nuova consapevolezza acquisita, capace di risvegliarli dal torpore in cui sono stati scaraventati, un letargo giovanile programmato “dall’alto”, che li ha portati ad inseguire supercazzole lavorative capaci di creare scorciatoie verso un successo facile e ben retribuito, ma che per la maggior parte di essi si esaurisce in breve tempo facendoli andare a sbattere violentemente contro la dura realtà di un’ esistenza priva di obbiettivi, di certezze … di futuro. Riscriviamo il loro futuro iniziando dalla ricostruzione della scuola riportata alla sua funzione originaria, con l’abbattimento delle barriere tra insegnamento e apprendimento e nel mutuo rispetto fra alunni e insegnanti, fra figli e genitori, tra giovani e adulti. Occorre rispolverare l’Educazione Civica in una versione moderna che suggerisca in modo graduale comportamenti reciprocamente educati che facilitino il formarsi di una collettività equilibrata, ogni individuo con la propria personalità e obbiettivi da raggiungere, ma ognuno correttamente e moralmente integrato e complementare con l’altro nell’intendersi in modo conforme e armonioso. Insegnare ai bambini, fin dalle prime classi, il codice etico dei comportamenti stradali evitando di limitarsi, poco prima del compimento del 18° anno, a pochi mesi di corsi concentrati seguiti da esami a volte, e sottolineo solo a volte, frettolosi e compiacenti … evitare di mettere nelle loro mani esitanti bolidi rombanti, ogive terrificanti che spesso assumono traiettorie incontrollabili causando le stragi che sono la prima causa di morte dei nostri ragazzi … ma soprattutto basta narrare loro di sirene ammaliatrici di sibillini piaceri dai tragici risvolti: un bicchiere di vino può far bene, l’abuso è devastante e può creare dipendenza distruttiva; ma che il fumo della cannabis sia terapeutico per me è una spudorata menzogna che arriva da lontano, perché ad ogni boccata il tuo cervello perde forza e vitalità: lo dice proprio la “Scienza” che tale è solo quando serve a mascherare interessi speculativi, ma che, se va contro… perde immediatamente la sua ”S” maiuscola. Occorre una controrivoluzione riparatrice al fallimento di un ’68 che tanto ha illuso ma che non sempre ha realizzato … e questo è solo l’inizio di un lungo percorso! Prima di concludere vi propongo una mia canzone inizio anni ’80: Il Tempo della Gioventù.

E come un vento arriverà giocando con la nostra età il tempo della gioventù,

sarà un ricordo o poco più dei nostri giorni a tu per tu col tempo della gioventù.

Vestivi idee di Mary Quant, portavo strappi nei blue jeans al tempo della gioventù,

cantavo per la libertà giustificato sempre più dal tempo della gioventù …

… e per le strade e nei cortei sposando tutti i sogni miei tu camminavi insieme a me

buttando i libri qua e di là per dare un “ché” alla realtà di un tempo e di una gioventù.

Ma poi qualcosa ci attirò e piano piano ci cambiò portando nuove verità

e in quel momento si fermò e a poco a poco se ne andò il tempo della gioventù…. Il tempo!

E adesso parlo insieme a te di un tempo che non torna più, il tempo della gioventù

e i nostri amici sono là, incravattati a società che non sa più di gioventù;

ed io che non mi arrendo mai e cerco sempre nuovi guai non ho più quella gioventù

e anche mio figlio mi dà torto, il ’68 in fondo è morto con la nostra gioventù …

… e per le strade e nei cortei ……

Per molti sono stato e sono ancora un “sognatore”, ma vi assicuro con i piedi sempre ben piantati per terra. C’è chi mi considera anche un “rompiballe”, una “zecca molesta” che non molla mai la preda … ma questo è Capitan U: a chi mi accetta e mi apprezza do appuntamento come al solito al prossimo racconto.

A presto

Capitan U 1947