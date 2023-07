Cresce la protesta contro il taglio alla 73

Una manifestazione organizzata e voluta dai cittadini per riportare il sindaco alla ragionevolezza. Non si può aumentare il biglietto ATM per poi cancellare servizi.

La soppressione/ modifica di molte linee di Trasporto Pubblico Locale, tra cui la 73, oltretutto nel periodo estivo, è una scelta bizzarra e incomprensibile che sta penalizzando in modo grave soprattutto gli spostamenti delle persone anziane o diversamente abili.

L’ennesima scelta vergognosa di un sindaco desaparecido che dimostra una volta di più di essere bravissimo a farsi i selfies ma di non conoscere per niente Milano e i milanesi.

Ancora una volta una scelta calata dall’alto su cittadini considerati sudditi e Municipio considerato inutile e non rappresentativo.

Oggi le 200 persone presenti alla manifestazione hanno dato una lezione di partecipazione civile a un sindaco antidemocratico.

La Giunta di Milano ha fermato la 73 ma non fermerà noi.

Rosa Pozzani

Capogruppo Forza Italia Municipio 4