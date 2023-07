Nuova costruzione di edilizia pubblica in piazzale Martesana, i cittadini dicono NO!

I cittadini di Piazzale Martesana, ma in generale delle zone adiacenti al piazzale, sono sul piede di guerra. L’oggetto dello scontro è l’ipotetica costruzione, che il Comune di Milano nell’ambito del progetto Renventing cities, vuole realizzare nel piazzale Martesana, tra Gorla e Precotto, oggi adibito a parcheggio, ma che il sabato ospita lo storico mercato all’aperto. Nel bando si fa un grande uso dei concetti di rispetto per l’ambiente, sensibilità ambientale, rigenerazione urbana e riforestazione. Incidentalmente nell’illustrazione del piano compare anche la costruzione di un edificio ERP, il cui acronimo è eloquente, Edilizia Residenziale Pubblica. L’assessore Maran a tale proposito ha dichiarato che grazie a questo e ad altri progetti “saranno realizzati nuovi alloggi in housing sociale, a prezzi calmierati, attraverso soluzioni resilienti e attente all’ambiente”.” A Milano c’è un gran bisogno di quartieri vivibili a prezzi abbordabili ma non a discapito dei residenti e della qualità della vita di tutti”, tuona Simone Russo portavoce del Comitato Piazzale Martesana. “Come Comitato non siamo d’accordo su un elemento essenziale, sono anni che chiediamo all’amministrazione comunale una riqualificazione del piazzale, una rigenerazione urbana, una rivisitazione della viabilità. In sintesi chiediamo un abbellimento che sia compatibile con il parcheggio e con il mercato all’aperto. E l’amministrazione comunale cosa tira fuori dal cilindro? Nuove case popolari all’interno di un piazzale. È ormai qualche settimana che nei quartieri di Gorla e Precotto noi del Comitato abbiamo promosso una raccolta firme dei residenti contro questo illogico e inopportuno progetto. Sono diverse migliaia le firme che abbiamo raccolto, sia attraverso i banchetti, sia grazie ai condomini e ai negozianti del territorio che ci stanno dando uno straordinario contributo. La raccolta firme continuerà fino all’inizio di settembre e poi tutti i moduli raccolti saranno portati all’assessore Maran per fare sentire la nostra totale disapprovazione”.

Sulla stessa lunghezza d’onda interviene anche il capogruppo di Forza Italia in Municipio 2, Marzio Nava: “Come è possibile parlare di rispetto per l’ambiente e qualità della vita dei residenti proponendo una nuova colata di cemento con la costruzione di una casa popolare con nuovo consumo di suolo in un’area già straordinariamente popolata? Che senso ha un progetto che vorrebbe realizzare un edificio incastrandolo letteralmente in un’area il cui perimetro è fatto di altri grandi condomini che si sviluppano sia altezza sia larghezza? Questo è rispetto del territorio? Ma come si può pensare che tutto ciò sia accettato e tollerato dai residenti? La riqualificazione dell’arredo urbano deve essere fatta, abbellendo il piazzale esteticamente con la presenza di verde che tenga conto sia delle necessità di viabilità che di parcheggio”, conclude Marzio Nava.