Milano la città dei ricchi. “Spostati in taxi”, dice Sala

Se sei povero, anziano, disabile, Milano non fa per te. Milano è la città dei ricchi che si spostano in taxi, che possono ogni giorno accedere lasciando un obolo al Comune come nel Medioevo, che sanno pedalare tra ciclabili finte e dissestate, che sanno stare a casa senza depressione, considerati i mezzi pubblici.

«Stop al traffico privato nel Quadrilatero della moda, ci saranno telecamere, lavoreremo per eliminare i posteggi su strada, voglio dare un messaggio chiaro sulla circolazione nel centro nell’ultima parte del mio mandato, non entrate perchè non riuscirete. E questa è “un’operazione che sta facendo gran parte delle grandi città internazionali”

Insomma vietato l’ingresso ai veicoli privati, saranno invece permessi il carico, lo scarico e il transito di taxi e Ncc. Letteralmente “Prendete un taxi” ed è facile collegare l’invito, forse per ingraziarsi i taxisti, con la volontà di cedere nuove licenze, 1000 la proposta. I taxisti sono contrari. Ma i più penalizzati, come già abbiamo fatto osservare, sono i lavoratori con l’aumento dell’Area C. Spiega Sala “Questo prezzo di ingresso non lo toccavamo da una vita e 7,50 euro non è un numero a caso. Infatti avevamo agganciato simbolicamente il ticket di Area C a quello del biglietto del trasporto pubblico, che era 1,50 quando è stata introdotta Area C e adesso è 2,20” Ha anche spiegato che i residenti non pagheranno l’ingresso nella Ztl il fine settimana e nei festivi: magra consolazione, visto che la criticità contestata da molti cittadini riguarda proprio i giorni feriali, quelli in cui ci si sposta per necessità di studio o di lavoro. Per i residenti, i primi quaranta accessi sono gratuiti, poi il tagliando d’accesso costerà 3 euro. Osserva Il Giornale “le misure che colpiranno nel vivo famiglie e commercianti. E non è un’illazione visto che il Comune conta di incassare 20 milioni in più all’anno. É in arrivo la «stangata Area C», l’aumento del ticket di ingresso per entrare nella Cerchia dei Navigli (in pratica il centro storico di Milano), dal 30 ottobre passerà da 5 a 7,5 euro al giorno. I residenti nella Ztl che, esauriti i 40 pass gratuiti all’anno, dovranno pagare non più 2 ma 3 euro al giorno. E Sala avverte che dai primi mesi del 2024 «si pagherà anche nel weekend e festivi, ormai gli ingressi sono pari ai giorni feriali», esentati in questo caso almeno i residenti del centro, per tornare a casa dopo una gita fuori porta la domenica non dovranno attingere al «bonus». Con Area C la giunta Pd incassa già 30 milioni all’anno, salirà almeno a 45.”

Confcommercio Milano boccia Sala su tutta la linea: «L’aumento di Area C e l’estensione nei weekend inciderà sull’attrattività. Le imprese assorbono i rincari fin quando possono poi ci sono ricadute sui consumatori». Idem «la sosta per tutta la giornata anche in periferia compreso il sabato». E anche sull’angolo cieco il segretario generale Marco Barbieri avverte: «Sono stati inseriti i bus turistici, non potranno più entrare in città senza questa dotazione».

Anna Ferrari