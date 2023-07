Incendio RSA, centrodestra in comune chiede costituzione commissione inchiesta

“Abbiamo presentato congiuntamente come centrodestra la richiesta per l’istituzione di una commissione d’inchiesta per fare luce sulla vicenda drammatica della Rsa Casa dei Coniugi e per approfondire la situazione delle Convenzioni e dello stato degli immobili di tutte le Rsa del Comune di Milano”. Lo dichiarano gli esponenti del centrodestra a Palazzo Marino. “È importante andare a verificare sul posto le condizioni degli stabili e, accompagnati dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato, verificare lo stato di salute degli impianti antincendio e le vie di fuga in caso d’incendio. Purtroppo in Italia ciò che è pubblico spesso è in deroga, ma ciò che è accaduto nella RSA dei Coniugi deve essere da monito e non farci girare la testa dall’altra parte”, dichiara Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino. “Dobbiamo istituire questa commissione al più presto, senza perdere tempo in contrapposizione politiche, lo dobbiamo alle vittime, alla città e a tutti i lavoratori delle RSA. I nostri anziani hanno il diritto di essere sicuri nelle strutture che li accolgono”, aggiunge Deborah Giovanati, vicecapogruppo del Gruppo della Lega. “La commissione d’inchiesta è un atto dovuto. La strage è figlia del mancato ascolto. Il sindaco diserta il Consiglio comunale con pessimo senso istituzionale. Oltre alle responsabilità giudiziarie esistono anche responsabilità politiche da cui il sindaco Sala non può scappare”, conclude Enrico Marcora, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

