Loggia Mercanti, vandalizzato con spray monumento ai partigiani

Alle otto di ieri mattina la Polizia Municipale ha identificato due stranieri che imbrattavano con bombolette spray la pavimentazione e le lastre di vetro del monumento alla Resistenza di Piazza Mercanti. Il Comune ha attivato il servizio di manutenzione per cancellare i vandalismi. I due sono stati identificati anche grazie alle immagini delle telecamere di controllo dell’area. Proprio oggi alle 18 è prevista un’iniziativa già programmata dell’Anpi per la pulizia dell’area. “Continua il degrado alla Loggia dei Mercanti, gioiello prezioso della Milano Medievale, che custodisce la Memoria della Resistenza. – spiega Roberto Cenati, presidente provinciale dell’associazione dei partigiani – Il Coro Amici della Nave di San Vittore, costituito da volontari e da ex detenuti del carcere, insieme all’Anpi Provinciale di Milano e con la partecipazione di Azimuth Comunità Nuova e del Centro diurno La Cascina se ne prenderanno cura ripulendola”.

