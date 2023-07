Estate: prendiamoci cura dei nostri capelli

I capelli cadono fisiologicamente, in quanto il loro ciclo di vita prevede un ricambio quotidiano.

Ma d’estate, la situazione potrebbe acuirsi, soprattutto per via di agenti esterni. In particolare i raggi UV, che possono causare scottature dello scalpo, e l’eccessivo calore, che porta a un aumento della sudorazione incrementando ulteriormente l’indebolimento e la disidratazione del cuoio capelluto. I capelli diventano così più fragili con l’eccessivo utilizzo di phon e piastre impiegate nella piega quotidiana, soprattutto se colorati o trattati.

È inoltre scientificamente provato che un’eccessiva esposizione al sole e un’eventuale scottatura del cuoio capelluto può causare un’intensa caduta di capelli e un peggioramento di un diradamento già esistente.

Vediamo quindi insieme alcuni rimedi per prevenirne il peggioramento.

Innanzitutto è indispensabile lavare spesso i capelli, anche quotidianamente, per mantenerli idratati, riponendo particolare attenzione sulla scelta dello shampoo, il quale deve avere una formulazione estremamente delicata. A questo è preferibile anche associare sia una maschera ristrutturante effetto balsamo per nutrire e rafforzare le lunghezze, sia una protezione con azione schermante UV totale e protettiva anche per salsedine, cloro e inquinamento, conferendo maggiore morbidezza, luminosità e brillantezza al fusto.

Per prevenire l’azione dannosa dei raggi UV sullo scalpo, è invece consigliato non solo coprire la zona con cappellini o bandane, ma anche applicare una protezione alta SPF 30 o totale SPF 50+, da scegliere in base all’estensione di un eventuale diradamento nella zona centrale della testa e preferibilmente in formulazione spray dal tocco secco e asciutto, utilizzato anche in città.

Ma se da un lato l’idratazione e la protezione solare sono indispensabili, anche l’alimentazione occupa un posto di rilievo in tal senso.

È infatti necessario adottare una dieta ricca di minerali e di vitamine, che si trova in abbondanza nella frutta e nella verdura estiva e che può essere eventualmente implementata con specifici integratori a base di antiossidanti e amminoacidi.

Dott.ssa Elisabetta Sorbellini

La cura dei capelli, anche a casa propria nel quotidiano, è il consiglio della Dottoressa Sorbellini.

MILANOPOST e GRACE, la nostra consulente di bellezza e stile dei capelli, scelgono per voi qualche prodotto in commercio per la cura giornaliera del fai da te.

Grace Pace

Polvere Volumizzante

In estate le acconciature raccolte sono all’ordine del giorno e code alte, trecce, e chignon diventano gli alleati per contrastare il caldo mantenendo il proprio stile impeccabile.

Questo prodotto è ottimo per ricreare l’effetto “sciolti e spettinati” tipico delle serate estive di vacanza, dando volume e tenuta anche ai capelli più sottili in modo semplice e veloce.

