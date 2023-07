Bollettini Tari: entro 16/7 si può scegliere ricezione via mail

“Avvisi Tari più ecologici. Entro il 16 luglio i cittadini possono scegliere di ricevere dal Comune di Milano l’avviso di pagamento della tassa sui rifiuti tramite e-mail anziché tramite posta ordinaria al proprio indirizzo di residenza. E’ possibile attivare questa opzione accedendo al proprio Fascicolo del Cittadino, attraverso Spid o Cie, sul portale istituzionale del Comune di Milano, cliccando su Notifiche”. Lo comunica Palazzo Marino. “Lo scorso anno, su un totale di circa 704mila bollettini Tari, 579mila sono stati spediti in forma cartacea tramite posta ordinaria, mentre 125mila sono stati inviati in formato digitale: 82mila su posta elettronica ordinaria a chi già lo scorso anno aveva attivato la soluzione e-mail e 43mila su Pec ai titolari di partita Iva e a chi ha registrato il domicilio digitale nel Fascicolo del Cittadino. – spiega il Comune – L’invio dei bollettini Tari è previsto nel periodo da fine settembre a fine novembre 2023. Tutti gli avvisi di pagamento, una volta inviati, saranno consultabili e pagabili sul Fascicolo del Cittadino, sia sul portale del Comune sia sulla app per i device mobili”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845