Putin incontra Prigozhin e i comandanti della Wagner (che restano “fedeli sostenitori”)

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un incontro al Cremlino con il capo della compagnia di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, e altri comandanti del gruppo per discutere degli eventi del 24 giugno: lo ha annunciato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Ria Novosti. “In effetti, il presidente ha tenuto un incontro del genere”, ha detto Peskov. “Ha invitato 35 persone. Tutti i comandanti del gruppo e la direzione della compagnia, incluso Prigozhin. Questo incontro si è svolto al Cremlino il 29 giugno ed è durato quasi tre ore”, ha detto Peskov in un briefing alla stampa. I dettagli dell’incontro sono riservati, ma sia i comandanti di Putin che quelli di Wagner hanno fornito una valutazione degli eventi del 24 giugno, ha detto il portavoce. “L’unica cosa che possiamo dire è che il presidente ha dato una valutazione delle azioni della compagnia in prima linea durante l’operazione militare speciale, e ha anche dato la sua valutazione degli eventi del 24 giugno. Putin ha ascoltato le spiegazioni dei comandanti e ha offerto loro ulteriori opzioni di lavoro”, ha detto Peskov. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha anche detto che il procedimento penale aperto contro il capo della compagnia di mercenari russi Wagner, Yevgeny Prigozhin, per ammutinamento armato, è stato archiviato e che i combattenti del gruppo che avevano preso parte alla “marcia per la giustizia” non dovranno affrontare alcuna azione, in riconoscimento del loro precedente servizio alla Russia. Sebbene Putin avesse precedentemente promesso di punire coloro che avevano partecipato all’ammutinamento, Peskov ha affermato che l’accordo raggiunto per il loro ritiro aveva “l’obiettivo più alto” di evitare scontri e spargimenti di sangue.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845