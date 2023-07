Istituto dei ciechi di Milano: riparte il Teatro al buio

Giovedì 27 luglio alle 20.30 presso l’Istituto dei Ciechi di Milano (via Vivaio, 7) riparte la stagione del Teatro al Buio con “L’Invasione dei Puntolini”, spettacolo di musiche al pianoforte e canzoni inedite in cui la voce narrante guida gli spettatori in un viaggio metaforico dentro se stessi. Protagonista dell’evento è Alissa Peron, performer non vedente che si muove tra canzoni e brani al flauto dolce, spostandosi anche “fisicamente” dentro il buio che diventa per il pubblico una sorta di mondo parallelo nel quale possono sperimentare il buio e le sue sfumature. Il costo del biglietto è di euro 20 e la prenotazione è obbligatoria al numero: 02-77226210. https://www.dialogonelbuio.org/index.php/it/news/533-riparte-il-teatro-al-buio

(A cura di Agenzia Le Acrobate)

