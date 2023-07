“Io e Nanda” di Enrico Rotelli: un memoir di dolcezza e commozione

Io e Nanda” di Enrico Rotelli: un memoir che regala dolcezza e commozione nel ricordare #fernandapivano ma non solo: è il racconto di un ragazzo che ama la letteratura e che con passione realizza il proprio sogno di scrivere. Un romanzo per chiunque è convinto, come me, che è la passione (sempre più rara oggi nel proprio lavoro) a realizzare una citazione. Una nota personale: con #nandapivano avevo un rapporto particolare, Lei ironica mi chiamava “lo stronzo” perché nelle tante presentazioni fatte insieme le dicevo sempre che faceva più morti “Domenica In” che le guerre. Mi invito’ a curare i suoi “Diari”. A casa sua – descritta perfettamente da Rotelli (manca solo la televisione appoggiata su una cassa di legno, credo per vini se ricordo bene) – Fernanda voleva farmi occupare della Sua autobiografia. Mi fece vedere i faldoni alle spalle della sua scrivania: saranno stati 15 o 29 tipo 15.000 pagine e Le risposi: “Fernanda, neanche Gesù o Hitler hanno pubblicato così tanto! Lei chiaramente sorrise e mi disse? “Sei uno stronzo”. Da quella mole immensa Enrico ci ha lavorato ed è riuscito ad editarla nei due splendidi volumi Classici Bompiani. Ma lui e’ buono ed educato (seriamente, qualità rare per uno scrittore italiano) al contrario di me: nella dedica che mi ha fatto Fernanda ha scritto “Gian Paolo Serino diventerà così famoso che mi metterà soggezione”. Risposi per lettera al libro che mi aveva inviato e alla dedica: “Ma è un augurio per me o per Te che sarai ancora viva dieci anni?”. Lei, capi’ e mi telefono’ ridendo a crepapelle come raramente faceva (il suo sorriso era sempre velatamente malinconico, quasi pudico perché la felicità la lèggevi nei suoi occhi che si facevano piccoli ma splendevano. Scusate il ricordo, ma mi sono commosso leggendo “Io e Nanda”: leggetelo perché vi regala molto. Ed in Italia è raro. #gianpaoloserino

Gian Paolo Serino