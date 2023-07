Caso camici, Fontana assolto anche in appello: non avevo dubbi, mio comportamento lineare

“Sono molto contento, lo aspettavo ma è sempre una grande gioia vedere che la propria linearità di comportamento sia stata riconosciuta. Non ho mai avuto dubbi su questo fatto, spero che se ne accorgano tante altre persone”. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana, a margine dell’incontro “Sostenibilità in azione per il futuro” organizzato da DHL Express Italy e SEA Milan Airports a Malpensa, commentando la decisione della Corte d’Appello di Milano che ha decretato il suo proscioglimento per la vicenda delle forniture di camici.

Sono contento e mi aspettavo questa conferma perché ho sempre agito nell’interesse dei lombardi che ho l’onore di rappresentare”. Lo scrive sui suoi profili social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Hanno parlato in tanti, a sproposito e dal divano di casa, mentre qui in Regione tutti, dirigenti, dipendenti, staff, lottavamo in prima linea lasciando perdere le polemiche” prosegue. “Voglio ringraziare gli avvocati e chi non ha mai dubitato del nostro operato e ci ha dato la forza di andare avanti, nonostante tutto. Grazie, grazie di cuore. Spero che questa notizia arrivi a quante più persone possibile, perché dopo il discredito, venga ristabilito il giusto riconoscimento a chi, per mesi e anni, ha lavorato sodo e in silenzio” conclude Attilio Fontana.