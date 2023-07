Rogo di Milano: bufera sulla coop Proges di Parma, guidata dalla vice presidente della Legacoop E-R

Rogo nella Rsa di Milano: è bufera sulla cooperativa sociale Proges di Parma, il colosso dei servizi alla persona guidato dalla santilariese Michela Bolondi che gestisce, fra oltre 300 strutture in 11 regioni, anche la Residenza sanitaria assistenziale Casa per Coniugi di via dei Cinquecento a Milano, quartiere Corvetto, dove nelle prime ore di ieri mattina sono morti 6 anziani e 81 sono ricoverati negli ospedali della Lombardia per intossicazione, alcuni dei quali in gravi condizioni.

La Proges, che fa parte della Legacoop, ha da anni in appalto la gestione della Casa, che ha oltre 200 posti letto ed è di proprietà del Comune di Milano. La procura meneghina ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio e incendio doloso: le fiamme si sarebbero sviluppate in una stanza, non si sa al momento se per un atto volontario, di certo gli ospiti della Casa non hanno avuto via di scampo dal fumo. La Procura sta già raccogliendo i materiali utili alla ricostruzione nei dettagli l’accaduto e delle eventuali falle organizzative a monte del disastro.

Di certo, la Proges dovrà rispondere a molte domande. Intanto la cooperativa ha fatto sapere di essere “impegnata con tutte le sue persone a supportare i soccorritori, che ringraziamo per la loro dedizione, e le Autorità nell’accertamento della dinamica dell’evento prestando loro la massima collaborazione”.

“Siamo profondamente addolorati – ha aggiunto il direttore generale Giancarlo Anghinolfi– per quanto è accaduto ed esprimiamo profondo cordoglio alle famiglie degli ospiti vittime del tragico incidente”.

Proges, che conta oltre 3 mila 500 tra soci e dipendenti, e “risponde alla domanda di assistenza di 9 mila famiglie in Italia”, è guidata dalla presidente Michela Bolondi, di Sant’Ilario d’Enza, manager di prima fila nell’universo in vorticosa espansione dei servizi alla persona. Bolondi è anche vicepresidente di Lega Coop Emilia-Romagna, confermata nella carica in questo mese di marzo, e ricopre anche la carica di vicepresidente Legacoop Emilia Ovest, nata qualche anno fa dalla fusione della strutture Lega di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, guidata dal reggiano Edwin Ferrari. (fonte Reggio Report)