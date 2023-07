Le diete del Prof. Sorrentino: la dieta dell’acqua

Bere la giusta quantità e il giusto tipo di acqua ogni giorno, può apportare enormi benefici alla salute a alla forma fisica. Grazie all’acqua possiamo accelerare gli effetti di una dieta ipocalorica, dimagrendo in modo più rapido e mitigando il senso fame. Tanto che, senza esagerazioni, possiamo parlare di una vera e propria dieta dell’acqua. Le raccomandazioni sono molto semplici: bere 8-10 bicchieri di acqua distribuiti durante tutta la giornata e prediligere i prodotti ortofrutticoli.L’acqua è l’alimento dietetico per eccellenza, non apporta calorie, ha una funzione drenante e ci aiuta a eliminare le tossine e le scorie. Ha un potere saziante e bere due bicchieri di acqua prima della colazione, del pranzo e della cena ci permette di raggiungere il senso di sazietà molto più rapidamente durante il pasto (l’effetto risulta ancora più accentuato nel caso in cui si beva acqua gasata). I due bicchieri d’acqua prima di ogni pasto devono diventare una regola. In questa dieta prevale il consumo di frutta e verdura, non manca il pane, a volte troverete la pizza; vi sono pochi alimenti di origine animale e molti legumi per l’apporto proteico. La vera star, oltre l’acqua, è la pasta: non smetterò mai di ripeterlo che non fa ingrassare e che è un alimento sano per disintossicarci e per vivere a lungo. Il segreto per mangiare la pasta e non ingrassare è condirla con semplicità e fantasia, preparando sughi leggeri a base di verdure, insaporiti con erbe aromatiche e spezie, con poco olio extra vergine d’oliva, salse allo yogurt o un cucchiaino di parmigiano. Attenetevi alle ricette.

Dieta 7 giorni con ricette

1° GIORNO

Prima colazione

2 bicchieri d’acqua

Caffè o tè o tisana

1 bicchiere latte o 1 yogurt vegetali

2 biscotti secchi

Metà mattina

1 frutto

o 1 porzione di frutta secca a guscio

(10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi )

Pranzo

2 bicchieri d’acqua

1 piatto insalata verde con salsa a piacere

Salmone affumicato gr 80

Merenda

1 quadretto cioccolato fondente

o 1 porzione di frutta secca a guscio

( 10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi )

Cena

2 bicchieri d’acqua

1 panino integrale

Tiella di verdure

Ingredienti per 2 persone: 2 melanzane, 6 zucchine, 4 carciofi, 2 peperoni, 2 cipolle piccole, 2 patate, 4 pomodori ramati, 4 carote, 200 g fagiolini, prezzemolo, basilico, ½ spicchio di aglio, ½ dado, 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva.

Esecuzione: pulite e tagliate tutte le verdure. Mettetele in una padella antiaderente con ½ dado, lo spicchio d’aglio e due dita d’acqua, coprite e fate cuocete a fuoco lento per 30/40 minuti, mescolando ogni tanto. A fine cottura eliminate l’aglio, salate e aggiungete l’olio.

Dopocena

1 frutto a piacere

2° GIORNO

Prima colazione

2 bicchieri d’acqua

Caffè o tè o tisana

1 bicchiere latte o 1 yogurt vegetali

2 biscotti secchi

Metà mattina

1 frutto

o 1 porzione di frutta secca a guscio

( 10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi )

Pranzo

2 bicchieri d’acqua

1 piatto verdure grigliate

1 panino integrale

Merenda

1 quadretto cioccolato fondente

o 1 porzione di frutta secca a guscio

( 10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi )

Cena

2 bicchieri d’acqua

Ditaloni con tonno, capperi e pomodorini

Ingredienti per 2 persone: 140 g di ditaloni, 160 g di tonno all’acqua, capperi, 2 acciughe dissalate, 1 spicchio d’aglio, 10 olive liguri denocciolale, 250 g pomodori ciliegini, 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva, origano, prezzemolo, sale, pepe.

Esecuzione: preparate un sughetto a crudo mettendo in una terrina i pomodori lavati e tagliati, lo spicchio d’aglio intero schiacciato, una manciata di origano, i capperi, le acciughe a pezzetti, le olive, l’olio e il sale. Spezzettate il tonno e aggiungetelo ai pomodori e mescolate. Scaldate una padella abbastanza larga da contenere la pasta, scolatela al dente, unitela al sugo di pomodoro e saltate in padella per 2 – 3 minuti per farla insaporire. Cospargete di prezzemolo fresco tritato, spolverate con pepe e servite.

Dopocena

1 frutto a piacere

3° GIORNO

Prima colazione

2 bicchieri d’acqua

Caffè o tè o tisana

1 bicchiere latte o 1 yogurt vegetali

2 biscotti secchi

Metà mattina

1 frutto

o 1 porzione di frutta secca a guscio

( 10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi )

Pranzo

2 bicchieri d’acqua

1 pizza marinara con poco olio

( pomodoro, origano e aglio )

Merenda

1 quadretto cioccolato fondente

o 1 porzione di frutta secca a guscio

( 10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi )

Cena

2 bicchieri d’acqua

1 panino integrale

1 piatto insalata con salsa a piacere

Totanetti al pomodoro

Ingredienti per 2 persone: 400 g di totanetti, 1 spicchio di aglio, 250 g di pomodori, 2 cucchiai di vino bianco, 15 olive nere, 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva, sale, prezzemolo tritato.

Esecuzione: pulite i totanetti. In una padella antiaderente mettete i pomodori tagliati a dadini, lo spicchio d’aglio, il prezzemolo tritato, sale e pepe. Quando la salsa di pomodoro si sarà addensata, unite i totanetti, le olive, il vino e fate cuocere a recipiente coperto, a fiamma bassa finché non risultano teneri. Unite ancora un po’ di prezzemolo, irrorate con olio crudo e servite caldo.

Dopocena

1 frutto a piacere

4° GIORNO

Prima colazione

2 bicchieri d’acqua

Caffè o tè o tisana

1 bicchiere latte o 1 yogurt vegetali

2 biscotti secchi

Metà mattina

1 frutto

o 1 porzione di frutta secca a guscio

( 10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi )

Pranzo

2 bicchieri d’acqua

1 piatto verdure cotte e crude con salsa a piacere

1 panino integrale

Merenda

1 quadretto cioccolato fondente

o 1 porzione di frutta secca a guscio

( 10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi )

Cena

2 bicchieri d’acqua

Caserecce alla contadina

Ingredienti per 2 persone: 120 g di caserecce, 100 g di funghi, 100 g di fave surgelate, 60 g di borlotti in scatola,1/2 cavolo verza, 1 scalogno, 2 carote, 2 zucchine, 2 pomodori ramati, prezzemolo, basilico, aglio, ½ dado, 2 cucchiaini d’olio, sale, pepe.

Esecuzione: mondate e tagliate a pezzi irregolari tutte le verdure, mettetele in una padella antiaderente con ½ dado e un bicchiere d’acqua. Aggiungetevi le fave, lo spicchio d’aglio, intero ed il sale. Coprite e fate cuocere a fiamma bassissima per circa un quarto d’ora. Aggiungetevi i fagioli e continuate la cottura per altri 10 minuti. Cuocete la pasta, scolatela e mettetela in una zuppiera. Aggiungetevi il minestrone di cui avrete frullato una parte e mescolate bene. Insaporite con l’olio e una spolverata di pepe.

Dopocena

1 frutto a piacere

5° GIORNO

Prima colazione

2 bicchieri d’acqua

Caffè o tè o tisana

1 bicchiere latte o 1 yogurt vegetali

2 biscotti secchi

Metà mattina

1 frutto o 1 porzione di frutta secca a guscio

( 10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi )

Pranzo

2 bicchieri d’acqua

1 piatto insalata mista con salsa a piacere

1 uovo sodo

1 panino integrale

Merenda

1 quadretto cioccolato fondente

o 1 porzione di frutta secca a guscio

( 10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi )

Cena

2 bicchieri d’acqua

Pancotto con cime di rapa

Ingredienti per 2 persone: 1 kg di cime di rapa, 1 porro, 1 spicchio d’aglio, 160 g di pane pugliese, 2 cucchiaini d’olio extra vergine d’oliva, pepe nero.

Esecuzione: pulite bene le cime. Portate a bollore una pentola piena a metà d’acqua salata, aggiungetevi le verdure, il sale e lo spicchio d’aglio, coprite e lasciate stufare a fiamma bassa. Una volta cotte le verdure eliminate l’aglio, aggiungete il pane spezzettato e continuate la cottura per altri 5 minuti per fare ammorbidire il pane. Affettate sottilmente il porro e ponetelo sul fondo di una terrina. Scolate le verdure e il pane e versatele nella terrina, condite con i due cucchiaini d’olio aggiustate di sale e spolverate con poco pepe nero.

Dopocena

1 frutto a piacere

6° GIORNO

Prima colazione

2 bicchieri d’acqua

Caffè o tè o tisana

1 bicchiere latte o 1 yogurt vegetali

2 biscotti secchi

Metà mattina

1 frutto

o 1 porzione di frutta secca a guscio

( 10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi )

Pranzo

2 bicchieri d’acqua

1 paillard di vitello alla griglia

1 piatto insalata con salsa a piacere

1 panino integrale

Merenda

1 quadretto cioccolato fondente

o 1 porzione di frutta secca a guscio

( 10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi )

Cena

2 bicchieri d’acqua

Trenette alla ligure

Ingredienti per 2 persone: 160 g di trenette, 400 g di pomodorini, 1 spicchio di aglio, capperi, 10 olive taggiasche , basilico, peperoncino, 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva, 2 cucchiaini di pinoli, sale.

Esecuzione: tritate grossolanamente i capperi, il basilico e le olive. Tagliate i pomodori a pezzetti, schiacciateli leggermente per privarli dell’acqua di vegetazione, metteteli in una ciotola con lo spicchio di aglio intero schiacciato, unite il trito di capperi e olive, l’olio, il sale, il peperoncino ed i pinoli. Lessate al dente le trenette e unitele al sugo, mescolando bene.

Dopocena

1 frutto a piacere

7° GIORNO

Prima colazione

2 bicchieri d’acqua

Caffè o tè o tisana

1 bicchiere latte o 1 yogurt vegetali

2 biscotti secchi

Metà mattina

1 frutto

o 1 porzione di frutta secca a guscio

( 10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi )

Pranzo

2 bicchieri d’acqua

1 piatto carciofi e carote al vapore

Con salsa a piacere

1 panino integrale

Merenda

1 quadretto cioccolato fondente

o 1 porzione di frutta secca a guscio

( 10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi )

Cena

2 bicchieri d’acqua

Riso con gamberetti e melanzane

Ingredienti per 2 persone: 140 g di riso, 150 g di gamberetti sgusciati, 100 g di pomodori ciliegini, 80 g di melanzane, 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva, 1 scalogno, sale, pepe e prezzemolo tritato.

Esecuzione: lavate le melanzane e riducetele a tocchetti, pulite i pomodori e tagliateli a pezzetti, scottate i gamberetti, poneteli in una terrina, ad insaporire con sale e pepe. Tritate lo scalogno e mettetelo in una padella inaderente con l’olio e due dita d’acqua e fatelo appassire, aggiungetevi il riso e fate cuocere per 15 minuti circa, aggiungete le verdure e finite la cottura a fiamma vivace. Condite con prezzemolo tritato, sale e pepe e servite.

Dopocena

1 frutto a piacere

Salse concesse

Aceto balsamico, aceto normale, salsa di soia, succo d’arancia, succo limone, senape, tabasco.

SALSE DI POMODORO SALSE A BASE DI YOGURT Pomodoro origano e capperi Yogurt tabasco ed erba cipollina Pomodoro aglio e basilico Yogurt e senape Pomodoro acciughe tritate e tabasco Yogurt e curry Pomodoro con aglio, peperoncino, cipolla e basilico Yogurt cetriolini, olive e capperi tritati Yogurt aceto aromatico e basilico Salsa per insalata Miscelare: Succo arancia, senape, aceto bals. Yogurt con mentuccia Yogurt basilico tritato, aglio, pecorino Yogurt e soia

Prof. Nicola Sorrentino