Soppressione 73: migliaia di cittadini si oppongono, il Comune insisterà?

Con l’apertura delle nuove fermate dell’M4 di settimana scorsa, il Comune aveva deciso di cancellare l’autobus 73 nella tratta dal Centro città all’aeroporto di Linate.

Alla decisione si sono opposti migliaia di cittadini del comitato Corso 22 Marzo e principalmente Carlo Monguzzi (Capogruppo Lista Europa Verde Sala Sindaco).

I cittadini si sono mobilitati anche su Change.org con una raccolta da oltre 2mila firme.

Quali problemi sorgerebbero con la soppressione della linea?

Tra Viale Corsica e il centro ci sono delle zone dove la fermata più vicina della nuova metropolitana si trova a 700 metri di distanza.

Questo significa che oltre 1500 famiglie tra le quali anziani e persone con disabilità sarebbero costrette a percorrere questa tratta a piedi.

Monguzzi si é opposto a questa decisione (così come altri consiglieri Comunali anche non dell’opposizione) ritenendo questa scelta “un errore gravissimo che non tiene conto dei cittadini”.

Post di Milanobelladadio