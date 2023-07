Scuole e imprese insieme per valorizzare l’unicità della manifattura urbana – Martedì 11 luglio

Nello Spazio Joule Cariplo Factory di Milano martedì 11 luglio, alle ore 10 – L’artigianato Made in Italy rinasce grazie al digitale e allo scambio generazionale.

Cariplo Factory e Upskill 4.0 presentano il percorso di innovazione intrapreso da sei aziende di Milano con i giovani talenti degli ITS di Pavia, Udine e Bologna.

C’è Ganci Argenterie, una delle più antiche fabbriche di Milano, che porta avanti la grande tradizione dei manufatti in argento massiccio. E Fabscarte, l’atelier delle carte da parati esclusive, perché dipinte e lavorate interamente a mano e caratterizzate da una straordinaria matericità che le rende uniche nel loro genere. Ma c’è anche Laboratorio Lopane, l’officina di restauro d’auto d’epoca, che unisce il saper fare artigianale alle nuove tecnologie 4.0. E La Ciclistica Milano, una delle prime ciclofficine, che ha visto la luce con la rinascita del ciclismo urbano. Oppure Giassi Mosaico, che realizza opere artistiche uniche e personalizzate per interni ed esterni. E ancora Individuals, l’atelier che crea lingerie, costumi e homewear ergonomici e sostenibili, per vestire il corpo in modo naturale, armonioso e dinamico.

Sei aziende milanesi che rappresentano quel saper fare artigianale tutto made in Italy e che hanno accettato la sfida imprenditoriale lanciata da Cariplo Factory, uno dei più importanti hub di innovazione in Italia creato da Fondazione Cariplo nel 2016, e Upskill 4.0, lo spin-off dell’Università Ca’ Foscari Venezia presieduto dall’economista Stefano Micelli, che sviluppa progetti di innovazione 4.0 per imprese, organizzazioni e territori, promuovendo lo scambio di competenze con gli studenti degli ITS e delle scuole tecniche e professionali.

Per quattro mesi, 28 studenti poco più che ventenni degli ITS (Istituti tecnici superiori) di Pavia, Udine e Bologna hanno lavorato a stretto contatto con gli imprenditori artigiani, accompagnati dai project manager di Upskill 4.0 mediante la metodologia del design thinking, per aiutarli a ripensare prodotti e servizi attraverso le tecnologie digitali e con una visione attenta alle giovani generazioni.

Martedì 11 luglio, dalle ore 10 alle 13, nello Spazio Joule Cariplo Factory di Milano (all’interno di Base, in via Bergognone 34), studenti e imprese racconteranno il percorso di innovazione intrapreso insieme.

L’evento è parte del progetto Upskill Milano di Cariplo Factory e Upskill 4.0, promosso con l’obiettivo di favorire la competitività delle aziende artigiane made in Italy, combinando le tecnologie digitali con il saper fare tradizionale, e promuovere nuove occasioni di incontro tra gli studenti degli ITS e le imprese alla ricerca di specifiche competenze tecnico-professionali.