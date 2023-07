Mappatura periodica delle criticità in ambito mobilità urbana

All’interno della commissione Mobilità è stato effettuato il periodico punto sulla situazione urbanistica del Municipio; in particolare, in questa circostanza i lavori si sono concentrati sulla mappatura, effettuata anche grazie alla sempre pronte ed attente segnalazioni effettuate dai cittadini, degli ostacoli alla circolazione e delle eventuali barriere architettoniche ancora presenti.

Al termine del censimento, sono risultati come principali punti di attenzione l’assenza di scivoli pedonali in molteplici vie del Municipio, tra cui a titolo di esempio cito via Goldoni, corso Buenos Aires, via Saccardo, via Settembrini e piazza Argentina.

Sempre con riferimento al tema della semplificazione della mobilità, è stata inoltre notata l’assenza di semafori acustici in zone quali, ad esempio, via Gustavo Modena, via Goldoni e via Castel Morrone.

Un altro tema importante e spinoso da trattare è stato quello della presenza in alcune aree di molteplici auto in sosta sui marciapiedi e nelle zone destinate alla viabilità pedonale. Se da un lato infatti è giusto e doveroso impedire atteggiamenti di questo tipo, che vanno a ledere la viabilità pedonale e il decoro urbano, dall’altro va anche però garantito un sistema di mobilità che permetta ai cittadini di muoversi per la città.

Al termine del lavoro di mappatura, si procederà con la definizione degli interventi migliorativi da effettuare.

In questo passaggio verrà data priorità ai luoghi di maggiore interesse per la viabilità (arterie principali), per il servizio pubblico (zone limitrofe a scuole, ospedali ed università) e commerciali (quali ad esempio corso Buenos Aires).

Massimiliano Castaldo