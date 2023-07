Arena Milano Est 2023: MILANO SUONA… gli intramontabili della musica italiana (e non solo)

Un format originale che rende un omaggio fresco e delicato ai grandi cantautori del passato. E di sempre.

Non il solito concerto-tributo, né tanto meno l’ennesimo trionfo di nostalgia. Al contrario, un vivace e ambizioso progetto che unisce un insieme eclettico e in continua evoluzione di talentuosi musicisti, già affermati in diversi ambiti della scena musicale italiana, uniti in un vero e proprio inno a chi ha scritto la storia musicale del nostro Paese. Con un salto anche oltreoceano.

Serate-evento fuori dai cliché, all’insegna della qualità e del talento. E’ questo l’obiettivo da cui è nata la Temporary Band, non la classica tribute band ai grandi della musica, bensì un’aggregazione di talenti che coniugano la libertà propria del mondo delle jam session con una ricerca filologica e puntuale su un repertorio tematico, allo scopo di rendere un omaggio fresco e stimolante, delicato e rispettoso al lavoro di artisti di grande impatto come Lucio Dalla, Lucio Battisti, Pino Daniele, Fabrizio De André e altri guru del nostro panorama musicale.

La passione, insomma, unita al talento e alla ricerca per performance sempre uniche, anche perché –in base a vissuto, competenze e conoscenze- i membri della Tempoary Band variano a seconda dell’artista cui l’esibizione è dedicata. Chi calcherà il palco di volta in volta viene scelto da un collettivo di artisti di spessore e di grande esperienza, che collaborano o hanno collaborato con nomi del calibro di Francesco De Gregori, Morgan, Mirkoeilcane, Alex Britti, Claudio Baglioni, Marco Mengoni e molti altri ancora.

Partita dalla sua culla, il Teatro Parioli di Roma nella versione Theatre Club, e portata in tour per l’Italia, la rassegna è ora approdata sul palco dell’Arena Milano Est con il format Milano Suona… Dopo il successo della recente serata dedicata a Pino Daniele, si prosegue con Rino Gaetano (13 luglio), Lucio Battisti (20 luglio), Lucio Dalla (27 luglio) eFabrizio De André (9 settembre).

Per un’incursione oltreoceano, a caccia di una straordinaria voce dal successo planetario, inoltre, sabato 2 settembre tocca a Milano Suona… Whitney Houston.