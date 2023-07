Sere FAI d’estate a Milano

Dagli incontri letterari agli aperitivi in giardino, fino alle visite speciali al tramonto, tante le iniziative proposte dalla Fondazione nei suoi Beni a Milano da luglio a settembre

Da giugno a settembre tornano le Sere FAI d’Estate: un ricco calendario di appuntamenti nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, da nord a sud Italia, che resteranno aperti eccezionalmente oltre l’abituale orario per offrire al pubblico la possibilità di proseguire la visita oltre il tramonto, partecipare a iniziative speciali e fermarsi a godere della suggestiva atmosfera delle sere estive in luoghi unici (informazioni e calendario completo su www.serefai.it). Tanti gli appuntamenti in programma nei Beni del FAI a Milano.

GLI EVENTI A VILLA NECCHI CAMPIGLIO

Llunedì 17, 24 e 31 luglio, dalle ore 18.30 alle 22.30 la residenza anni Trenta di via Mozart aprirà i suoi cancelli dopo l’orario di chiusura per l’evento Aperitivo sotto le magnolie, offrendo la possibilità ai propri ospiti di godere di una serata sotto le stelle, nell’atmosfera sospesa del suo giardino con le grandi magnolie, le aiuole fiorite e l’elegante facciata della villa a fare da cornice. Il calare del sole lascerà il posto alla luce soffusa delle candele e si potrà gustare un aperitivo, a bordo piscina, a cura della Caffetteria di Villa Necchi. Le tre serate saranno accompagnate dalla musica dei Woody Gipsy Band: dal 2011 il gruppo ha all’attivo più di 600 concerti tra l’Italia e l’Europa e le loro performance, rigorosamente strumentali, sono costituite da un repertorio vario, fatto di brani originali, grandi classici del jazz e rivisitazioni di canzoni moderne in chiave manouche.

Villa Necchi Campiglio è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Per informazioni e costi: www.villanecchicampiglio.it; Villa Necchi Campiglio, via Mozart 14 tel. 02/76340121, e-mail fainecchi@fondoambiente.it.

GLI EVENTI A PALAZZINA APPIANI

A Palazzina Appiani giovedì 13, 20, 27 luglio alle ore 21 e 3, 10, 17, 24 agosto alle ore 20.30 si potrà invece partecipare a una speciale Visita guidata al tramonto, con prenotazione obbligatoria, che permetterà di scoprire la storia di questo piccolo gioiello neoclassico affidato in concessione al FAI dal Comune nel 2015 e godere della vista sulla città illuminata dal suggestivo loggiato con affaccio sull’Arena Civica del Parco Sempione.

Per informazioni e costi: www.palazzinaappiani.it; Palazzina Appiani, viale Byron 2 tel. 347/1552820 (attivo solo nei giorni e negli orari di apertura del Bene), e-mail faiappiani@fondoambiente.it.