Incendio Rsa, Bertolaso: “Ridisegnare politiche anziani” De Corato “Sala dica quali norme per la sicurezza”

“I soccorsi sono stati immediati, lo sottolineo, poteva essere una strage, potevano essere morte quasi cento persone e se non è successo è solo perché sono arrivati i vigili del fuoco, li hanno presi uno per uno, spostandoli, prendendoli in braccio e portandoli in sicurezza, poi sotto c’era il 118 che ha fatto il triage in loco. Da questo punto di vista dobbiamo essere grati e comunque soddisfatti come cittadini dalla risposta delle istituzioni”. Così Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, che oggi si è recato presso l’rsa “Casa per coniugi” in zona Corvetto, interessata questa notte da un incendio che ha causato la morte di 6 persone.

Bertolaso ha inoltre risposto alle critiche mosse da chi sostiene che ci fossero troppi pochi operatori in servizio questa notte. “ Saranno le autorità competenti a stabilirlo – ha spiegato -; vorrei ricordare che da pochi giorni è stata approvata la nuova legge quadro sugli anziani ed è in quel contesto che adesso dovremo rivedere e ridefinire le politiche e le strategie a favore degli anziani”.

“Ho visto in queste camere delle scene estremamente commoventi – ha poi aggiunto – perché vicino ai comodini c’erano tutte le fotografie dei parenti e dei figli, dei nipoti, tutti i ricordi che ognuno si porta dietro quando deve lasciare la propria abitazione. Mi domando se questa sia la giusta risposta in futuro per garantire a tutte le persone che hanno o una certa età o problemi di patologie serie, se sia questa la risposta giusta o se posso essercene altre, credo che anche da questa lezione dovremmo cercare di capire quale sia la strategia per gli anziani negli anni a venire”.

De Corato – “Sala questa mattina (ieri ndr) invece di stemperare la tensione e la situazione, magari dando qualche dato in più sull’incendio che in qualità di primo cittadino gli sarà stato comunicato, ha preferito affermare che la situazione sarebbe potuta essere più grave. Davanti a diversi morti e moltissimi feriti, tra cui alcuni in maniera molto grave, il primo cittadino ha preferito affermare che poteva andare peggio. Ora il sindaco deve spiegare come vengono gestite tutte le Rsa comunali, sia quelle gestite direttamente dal pubblico che quelle dai privati. Dica e spieghi bene, Sala, quali norme sulla sicurezza vengono applicate nelle Residenze per Anziani milanesi. Lo scorso marzo, in Commissione Welfare a Palazzo Marino, l’opposizione ne aveva chiesto spiegazioni richiedendo di parlarne in una seduta ma, come sempre, il centrosinistra non ha dato risposta alcuna”. Così Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia.

