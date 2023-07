Estate Greca al Santorini

Si respira aria di mediterraneo, anzi greca nel piccolo ristorante al 21 di via Ripamonti, nel tratto verso il centro, aperto da Amir Abdelamak, chef e proprietario, di origini egiziane, ma vissuto qualche anno in Grecia, abbastanza da innamorarsene e trasferire a Milano tradizioni, gusti e sapori della penisola Ellenica.

La Grecia infatti si affaccia tutta sul mediterraneo e per il suo clima mite e assolato è ricchissima di immense coltivazioni di ulivi, di distese enormi di erbe odorose dove ovini e bovini pascolano liberi nell’aria che profuma di rigani (origano), timo, mirto, menta e maggiorana. I fiori delle ginestre con l’arancio e i fiori di mandorlo con la lavanda selvatica fanno da apri pista alla nostra immaginazione.

Lo yogurt prodotto nelle piccole masserie con il latte delle pecorelle al pascolo è un esilir di lunga vita e può- secondo me – dare assuefazione. Qui al SANTORINI si consuma con miele e granella di noci, succo di limone oppure mele e noci.

Il locale è minimal le pareti sono bianche e turchesi in una soluzione di pochissimi mtq, mentre fuori si radunano montagne di bike-rider in attesa del pacchetto da ritirare e consegnare al cliente di turno, insomma forse meglio la consegna a casa, specialmente se ve la tirate, perché qui è tutto molto easy !

Ad Agosto sempre aperto, Amir lavora ininterrotto senza break, è la sua prima estate da imprenditore e non molla di certo quest’anno, visto che ha inaugurato il locale verso la fine dello scorso marzo. La nota sorprendente è l’età del nostro oste che a soli 24 anni è assolutamente un’esempio da seguire per integrazione e successo in una città difficile come Milano.

Gli spiedini cucinati alla griglia si possono ordinare di 5 tipi pecora, agnello, vitello, maiale e pollo. Il prezzo di ognuno varia da 3 /4.50 euro.

La pita greca che arriva sulla tavola è appena sfornata e super sottile subito affiancata da tre scodelline contenenti hummus (purea di ceci), tzatziki – con cetrioli noci e yogurt – e melemzanosalata– pasta di melanzane -, non manca l’olio evo greco e per chi vuole, a piacere una nuvola di polvere di chili.

Nell’altro tavolo ordinano un MEGA PITA GYROS D’AGNELLO, ovvero una mega pita ripiena di carne d’agnello, cipolla di tropea, salsa tzatziki, pomodoro fresco, origano, salsa piccante e patatine fritte!

La Feta che fin ad oggi era il mio -Formaggio magro per la dieta- si è trasformata qui in :”FETA IRRESISTIBILE” , dopo essere stata frullata e leggermente allungata con origano ed EVO in una versione “fetamousse “da spalmare …risultato ….”WOW”!- per gli ordini al locale questo piatto si chiama TIROSALATA-.

Qualità prezzo sono ottimi, si spendono infatti 15/20 euro a testa con birretta, anche doppia!