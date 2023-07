Due aggressioni ad agenti. Corso Sempione, aggredisce agenti durante controllo: arrestato 30enne

Ieri notte, intorno alle 2, durante un giro di pattuglia in corso Sempione, la polizia ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni un 30enne italiano con precedenti.

L’uomo, a bordo della sua auto, alla vista della volante, ha tentato la fuga. Bloccato dagli agenti, ha reagito aggredendoli con calci e pugni. Uno dei poliziotti ha rimediato 7 giorni di prognosi. –

Giovedì sera, intorno alla 19.15, la polizia ha fermato in piazza Duca d’Aosta, nei pressi della Stazione Centrale, un 34enne somalo, irregolare e con precedenti, perché segnalato come molesto. L’uomo si è opposto con veemenza al controllo, tanto da procurare una frattura scomposta alla mano di uno degli agenti, guaribile in 30 giorni.

Il 34enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.