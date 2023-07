Via Volturno, riappare murale su Berlusconi: questa volta fa le corna. Subito vandalizzato

L’artista aleXsandro Palombo torna a colpire in via Volturno 34, dopo che la precedente opera che raffigurava l’ex Premier defunto nella via dove è cresciuto, era stata rimossa in meno di 48 ore

Una nuova opera dell’artista aleXsandro Palombo raffigurante Silvio Berlusconi è apparsa ieri in via Volturno 34, a Milano, ed è stata vandalizzata nel giro di poche ore. Già una decina di giorni fa era comparso un murale per celebrare l’ex premier, con la scritta Self made man e una targa toponomastica che riportava la nuova indicazione del luogo in Via Silvio Berlusconi 1936-2023. L’opera è stata prima vandalizzata e poi cancellata. Palombo è tornato sul luogo con una nuova rappresentazione del Cavaliere chiamata Self Made-Man is back, ma anche quest’opera è stata deturpata, in meno di 4 ore, dai vandali.

La nuova opera “Anche Silvio Berlusconi vittima della cancel culture? Lo hanno cancellato alla velocità della luce, ma con la stessa velocità che lo ha sempre contraddistinto è tornato più determinato di prima per consegnarci un nuovo messaggio” ha dichiarato l’artista, che nel suo murale ha rappresentato Berlusconi, sempre con l’elegante abito blu accompagnato dalla sua immancabile cravatta a pois, con in una mano il pennello intriso di colla con cui ha affisso la targa toponomastica che riporta l’indicazione del luogo “Via Silvio Berlusconi 1936-2023” e con l’altra mano fà il gesto delle corna, a terra vicino ai suoi piedi il secchiello con la colla e la scritta Self-Made Man. Nei giorni scorsi lo stato maggiore di Forza Italia attraverso una nota del suo ufficio stampa aveva espresso indignazione per quanto accaduto al primo murale, ritenendo indecorosa la rimozione dell’opera di aleXsandro Palombo