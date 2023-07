Non è che il Comune sta pensando di svendere il patrimonio delle case popolari?

Non era una cosa a cui avremmo facilmente creduto, ma qualcuno lo ha sentito dire direttamente all’Assessore alla Casa Maran, pertanto il dubbio riteniamo sia lecito: il Comune vuole fare cassa vendendo le case popolari? Ci sembra una enormità, per questo ne abbiamo parlato con chi lo ha sentito direttamente dall’Assessore: Franco Vassallo, Responsabile per le politiche abitative e decentramento del coordinamento cittadino di Milano di NOI MODERATI.

“Ero nelle case popolari di via De Predis-Jacopino da Tradate, martedì, perché i cittadini aspettavano risposte sui lavori non particolarmente di pregio, per ristrutturare 12 appartamenti (per cui è stato stanziato quasi un milione di euro) dall’Assessore Maran. Ero là per ascoltare anche io le giustificazioni del Comune. Ho, quindi, potuto sentire qualcosa che mai mi sarei aspettato. Dopo la solita formula, ormai di rito, del “non ci sono soldi, è colpa del Governo”, il colpo di scena: potremmo trasferirvi in Municipio 8 e vendere questo stabile per fare cassa.

Non ci volevo credere. Intanto si dice Municipio 8, ma si intende Quarto Oggiaro, non City Life. E poi, scusate, il Comune ha letteralmente buttato un milione di euro, proveniente dall’Unione Europea per sistemare solo 12 appartamenti, e senza i lavori ultimati (fuori c’è ancora il cartello, si presume non abbiano finito) vende? Significa essere disposti a rinunciare a una grossa fetta di ricavi per ricadere nella logica dei “pochi, maledetti e subito”. Però, ha spiegato Maran, questo piano aumenterà gli alloggi complessivi.

Non ho capito come ci si aspetti che vendendo alloggi, gli alloggi aumentino. Forse parla di quelli “netti”, ovvero di quelli effettivamente a disposizione dei cittadini. Ma anche così la cosa ha poco senso, il buco nei conti delle case popolari è strutturale, non lo risolvi vendendo uno stabile. O dieci. E qui nasce il vero dubbio: quante case intende vendere il Comune? E a chi?

Ma soprattutto, degli abitanti che intende farne? Ho fatto delle indagini, oltre al “Municipio 8”, quindi Quarto Oggiaro, sono state proposte ai cittadini di via Tofano le case di via Fleming, altro posto noto per i problemi di degrado. Insomma, da una prima indagine, che mi auguro sia prontamente smentita dal Comune, l’idea è svendere (nel senso di vendere in fretta) le case nelle zone più appetibili e relegare gli abitanti, anche anziani e malati, nei quartieri più a rischio. È inutile dire che la storia ci insegna che i ghetti moderni nascono così.

In definitiva: per coprire il buco nato con la creazione di MM Casa, si intende far cassa sui disperati. Non male per il Sindaco con “l’ossessione” per le periferie, non trovate?”