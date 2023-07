I RACCONTI DI CAPITAN U 1947 (alias Umberto Napolitano)- La violenza ferisce … il silenzio uccide.

Uomini violenti e senza palle con uno scroto atrofico, forti con gli agnelli e tremebondi con gli Hissar *. Pochi di loro realmente ammalati e bisognosi di cure, la maggior parte feccia umana che non merita giustificazioni o perdono: vanno solo denunciati, arrestati ed isolati perché asociali prepotenti che non meritano attenuanti. “Poverini, ma sono stati picchiati da piccoli insieme alla mamma che cercava di difenderli?” E allora? Anch’io le ho prese … e tante, ma diventato adulto per rivalsa non ho mai alzato un dito né sui miei figli né su mia moglie, neanche per sbaglio. Certo, non è stato sempre facile per me sopportare mio padre e la sua dura legge senza mai ribellarmi, ma alla fine non ho subito traumi irreparabili perché me ne sono fatto ogni volta una ragione traendone insegnamenti di vita, dettami che mi hanno aiutato a crescere e ad inserirmi correttamente in una società in continua evoluzione e che ora, finalmente, nella maggioranza rifugge, a prescindere, ogni tipo di violenza. I miei figli, a loro volta diventati adulti, qualche volta bonariamente mi rimproverano di aver peccato con loro di eccessivo lassismo, ingrati!… Si lamentano rinfacciandomi che forse qualche scappellotto avrebbe fatto loro bene, fortificandoli e preparandoli ad affrontare al meglio le intemperie della vita. Ma secondo me alla fine non è stato necessario, “gna ùn”, neanche uno, come dicono a Brescia i miei conterranei, e, sorvolando su qualche urlo spazientito che ogni tanto mi è scappato o qualche reazione scomposta che non sempre ho mascherato, l’aver preferito agli scappellotti il colloquio e gli esempi, anche se non sempre esemplari, abbia alla fine raggiunto lo scopo avendo loro assimilato, ben analizzato e al meglio elaborato.

La Canzone “Il Silenzio Che Uccide”, della quale sono autore della musica e coautore del testo con Michele Galasso, paroliere e scrittore di libri di successo, l’ho interpretata insieme al duo canoro Nadia e Francesco nel 2019. Questa canzone nella sua realizzazione è stata patrocinata dalla Polizia di Stato che ha collaborato mettendo a disposizione filmati originali autorizzandone l’uso e la diffusione, nonché scegliendola quale testimonial ufficiale della lotta contro la violenza nei confronti delle donne, certificando il tutto con il loro marchio nei titoli di coda. “Il Silenzio Che Uccide” è stato, però, totalmente ignorato dalla solita “stampa che conta”, quella attenta a messaggi che arrivano, guarda caso, sempre e solo dallo stesso ed unico schieramento filosofico, quello di bandiera. Un classico! … Un comportamento ingiusto e scorretto, però, perché se a me nulla toglie, tantomeno il sonno o l’appetito, avendo convissuto con queste “dimenticanze” per oltre mezzo secolo creandomi una corazza naturale al titanio imperforabile, non rende invece merito e molto toglie a Nadia che questo brano ha interpretato con eccelsa bravura, anima e cuore, e ancor di più a Francesco, che lo ha anche arrangiato musicalmente, ne ha ideato il video, ne ha curato la regia e lo ha completato in sala di montaggio.

“Devi volerti bene e porre fine alle tue pene!” Un urlo disperato, denunciare senza attendere oltre! “Andare dalla Polizia, fare in modo che lui se ne vada via!” Un messaggio chiaro e deciso, nonché un monito alle Forze dell’Ordine ad intervenire prontamente e non abbassare mai la guardia, monitorare sempre con attenzione indipendentemente dalle decisioni di “alcuni giudici” a volte troppo … troppo … ma il “troppo” deducetelo voi!

*Hissar, gli arieti più grandi del mondo.

Al prossimo racconto

Capitan U 1947