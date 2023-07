Corvetto: tragico incendio nella notte in casa di riposo, 6 morti e 81 feriti

Poco prima dell’1,30 della scorsa notte si è sviluppato un incendio nella casa di riposo dei Coniugi in via dei Cinquecento, zona Corvetto, a Milano. Il tragico bilancio è di sei persone morte e 81 ferite, come rende noto l’Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza. Due ospiti sono stati trasportati in codice rosso sono stati ricoverati al Policlinico e al San Raffaele, altri 14 in codice giallo e 65 in codice verde nei vari ospedali cittadini.

Due vittime, le occupanti del della stanza in cui è partito il rogo, due donne di 69 e 87 anni, sono morte carbonizzate. Gli altri quattro, tre donne di 75, 84 e 85 anni e un uomo di 73 anni, sono invece deceduti per intossicazione. Le cause dell’incendio, ritenuto di origine accidentale, devo ancora essere accertate.

‘Casa per Coniugi’ è una residenza per anziani di proprietà del Comune di Milano,istituita nel 1955 e gestita da Proges – Società Cooperativa Sociale, come emerge nel sito web della struttura, destinata ad accogliere anziani – i posti letto accreditati sono 210 – con vari livelli di non autosufficienza, che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere. Possono essere ospitati anche adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche. “La residenza si sviluppa in un edificio su tre piani ed è suddivisa in 12 nuclei (di cui due nuclei Alzheimer)”.

“Poteva andare peggio, ma 6 morti è comunque un bilancio pesantissimo a cui speriamo non si aggiungano le due persone in ospedale che sono in situazioni delicate”, ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo un breve sopralluogo alla Casa di riposo .