Smog, Bestetti (FdI): tutela ambiente non deve penalizzare famiglie

“Abbiamo sempre sostenuto che l’introduzione di Area B sia stata una scelta inutile sotto il profilo ambientale e profondamente iniqua per i cittadini, perché penalizza le famiglie più deboli, costrette a sostenere ingenti spese per cambiare l’auto in un momento di inflazione elevata e di tensioni sul mercato energetico. Leggo quindi con grande preoccupazione le odierne dichiarazioni del Sindaco Sala, che ammette di aver consapevolmente messo in difficoltà migliaia di famiglie milanesi pur di introdurre Area B, una misura peraltro del tutto inefficace in termini di riduzione del traffico e dell’inquinamento, come dimostrano i dati di accesso in città”. Così in una nota Marco Bestetti, consigliere regionale e comunale di Fratelli d’Italia, commentando le dichiarazioni odierne del Sindaco Sala in merito allo smog in città. “La riduzione del traffico e dell’inquinamento è un obiettivo strategico per Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra, che abbiamo sempre perseguito con concretezza e lungimiranza quando abbiamo governato Milano, investendo nel trasporto pubblico locale e nello sviluppo della rete di metropolitane, come M4 e M5, senza mai mettere le mani nelle tasche dei cittadini e senza mai aumentare il costo del biglietto. La nuova linea M4, avviata proprio dal centrodestra, è un’opera preziosissima che riduce il traffico e consente di risparmiare ogni anno tonnellate di emissioni di CO2. A differenza della sinistra, che sceglie di penalizzare le famiglie milanesi più in difficoltà con Area B, noi vogliamo continuare a realizzare nuove infrastrutture green come le metropolitane, che danno impulso al turismo e all’economia, a beneficio dell’ambiente”, conclude Bestetti.

