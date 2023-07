Bertolaso: riforma pronto soccorso in giunta entro fine mese

“I Pronto soccorso sono una delle nostre priorità. Entro la fine di questo mese avrete altre notizie su quello che saranno i Pronto soccorso in Lombardia”. Lo ha detto l’assessore al Welfare Guido Bertolaso intervenendo nel corso della conferenza stampa organizzata dall’Ats Milano sulla riorganizzazione della continuità assistenziale della città di Milano, tenutasi questa mattina presso il poliambulatorio di Via Farini. “Stiamo rivedendo completamento lo schema organizzativo dell’emergenza-urgenza – ha poi aggiunto – entro fine mese la pratica andrà in Giunta e conoscerete il nuovo sistema dell’emergenza-urgenza in Lombardia”. “La stragrande maggioranza delle attività verrà purtroppo mediata dalla tecnologia perché il rapporto tra medico e paziente è destinato a cambiare drasticamente, sia per quelli che sono i cambiamenti epocali avvenuti nel mondo in questi anni, sia per quanto riguarda la mentalità, la cultura del medico di oggi” Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso nel corso della conferenza stampa organizzata dall’Ats Milano sulla riorganizzazione della continuità assistenziale nella città di Milano, tenutasi questa mattina presso il poliambulatorio di via Farini, chiarendo come nel mondo della medicina si andrà verso l’utilizzo sempre più frequente e puntuale delle nuove tecnologie. “Il personale medico – ha poi spiegato – vive in numeri insufficienti rispetto a quelle che sono le esigenze e quindi ovviamente dobbiamo adeguare quelle che sono le situazioni contingenti utilizzando la strumentalizzazione sempre più utile che ci viene garantita”. L’obiettivo sarà quello di “ridurre gli ingressi nei Pronto soccorso”. Per fare questo “i lavori in corso andranno avanti in diversi anni e speriamo che nell’arco di cinque anni tutto il sistema della Lombardia sia al passo con i tempi. Noi stiamo lavorando oggi come se fossimo già nel 2030. E questa è la nostra mentalità e il nostro approccio”.

