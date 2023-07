VICKY PRINCESS – Sosia di Belen Rodriguez

Vincenza Ubaldini, in arte Vicky Princess, nasce in India ed all’età di cinque mesi è stata adottata da una famiglia italiana di origini partenopee, la quale ricevette Vicky da Madre Teresa di Calcutta che le diede il none “ Puja “, in indiano significa Dea, Venere. Vicky si sente miracolata perchè quando arriva in Italia ha la malaria e guarisce uscendone vincente.

Vicky si definisce una ragazza tenace, una persona semplice ed umile che mantiene gli ottimi valori e principi del sud, essendo molto legata alla famiglia che l’ha salvata.

Nel 2018 perde la mamma per un brutto male e successivamente anche il padre, al quale era legatissima e sempre visto come un eroe, un guerriero. Comandante presso la stazione dei carabinieri di Senago e Cinisello, fu nominato Cavaliere dell’Ordine e del Merito della Repubblica dal presidente Ciampi e Berlusconi. E’ un momento buio, ma Vicky è forte e si rialza subito. Ha un periodo di rinascita. Si inizia nuovamente a truccare, a sistemare e da qui si nota una certa somiglianza con la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Spesso attraverso Tik Tok effettua imitazioni di Belen.

Presentata per la prima volta da Cecilia, sorella di Belen, è stata fin dal primo incontro con la famiglia, scambiata per la showgirl argentina. Oltre ai membri della famiglia anche Stefano De martino è rimasto stupito dalla somiglianza, dichiarando che la conosceva grazie a Tik Tok.

Altro incontro importante con Belen è avvenuto al programma televisivo Le Iene, in cui Vicky a telecamere spente recita un monologo uguale a quello della showgirl argentina.

Nelle storie, sui social, Cecilia, la identifica con Belen ed anche altri personaggi televisivi notano la grande somiglianza.

Oltre ai colori sud americani, alla parte superiore del volto ed ai lineamenti del viso, ci sono altri segni particolari che conducono alla somiglianza con la modella argentina, la presenza di un neo uguale a quello di Belen sul labbro superiore (che sta nascendo) e di un neo sempre avuto sul volto a destra.

Esperienze televisive?

Fin da piccola ho partecipato ad alcuni concorsi come lo Zecchino d’oro, nel 2018 ho vinto Miss Regina Italia, ho partecipato al programma televisivo Uomini e donne, Grande fratello Vip party, diversi spot televisivi, lo Show dei Record, in passato riconosciuta come sosia di Ariana Grande ed attualmente sosia ufficiale della showgirl argentina Belen Rodriguez.

Ci racconti il tuo rapporto con i follower?

Come in tutti i contesti ci sono persone che mi ammirano ed altre che mi detestano. Io ammetto che mi piace meno essere seguita sui social ma maggiormente riconosciuta come sosia di Belen. Voglio essere riconosciuta per i contenuti che faccio, non per il numero dei follower.

Pregi e difetti ?

Allora iniziamo dai pregi: insegnamenti e valori con il rispetto e l’umiltà alla base di tutto.

Il mio motto è : “Non tutti possiamo essere donatori di denaro, però gentilezza e sorrisi sono gratuiti, quindi possiamo donarli tranquillamente!”.

Difetti… sono scorpione perciò vendicativa, verbalmente aggressiva quando toccano ciò che è mio!

Rapporto con i social ?

Sono molto presente ed utilizzo i social con il fine di mandare messaggi di sensibilizzazione e sorrisi. I social vanno utilizzati con molta attenzione, bisogna essere generosi, altruisti anche lasciando un semplice like. Sono piccoli gesti. Ciò che detesto è il cyberbullismo perchè può comportare e causare gravi conseguenze.

Quali consigli daresti ai giovani?

Non mollare mai, credere e saper realizzare i propri sogni, lottare sempre per la propria persona e mai e poi mai lasciarsi influenzare dai giudizi degli altri.

Linda Tarantino