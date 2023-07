Malpensa, Fontana: serve che scalo sia collegato ad allta velocità

“Condiviso la proposta del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli: bisogna cercare di portare l’alta velocità a Malpensa”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di una conferenza stampa a Palazzo Pirelli. “L’inaugurazione della nuova metropolitana a Milano è un aspetto molto bello, la M4 è una metropolitana importante. – ha spiegato Fontana – Ma Linate e Malpensa sono due aeroporti con finalità diverse. Quindi credo che se da un lato si sia fatto un buon lavoro, adesso bisogna fare l’altro e fare in modo che anche Malpensa possa essere raggiunta più facilmente. Bisogna dare una logica al sistema aeroportuale lombardo facendo in modo che ogni aeroporto abbia una sua specificità per svolgere meglio il proprio ruolo” ha poi concluso.

