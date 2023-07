Furti con destrezza, 85 arrestati da squadra mobile in primo semestre anno

Nel primo semestre dell’anno gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato 85 persone per furti con destrezza negli esercizi esercizi commerciali, dei mezzi pubblici e nelle vie del centro cittadino. L’ultimo episodio risale al 26 giugno quando i poliziotti hanno notato due rumeni di 19 anni e 33 anni che controllavano, nei pressi delle scale d’ingresso della Metropolitana Linea 3 fermata Montenapoleone, il contenuto di un portafogli appena rubato a un 65enne. I polizotti li hanno fermati per un controllo ma i ladri, dopo averli spintonati, sono scappati verso di via Fatebenefratelli. Una poliziotta, con l’aiuto di un cittadino che transitava a bordo di uno scooter, è riuscita a bloccare il maggiore dei due che ha opposto resistenza al fermo e, nel tentativo di divincolarsi, le ha provocato una lussazione al dito mignolo della mano destra guaribile in 25 giorni. Il secondo ladro è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Gli agenti hanno poi recuperato il portafoglio che era stato lanciato in strada durante la fuga ed hanno contattato il proprietario che non si era accorto del furto.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845